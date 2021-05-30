Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 мая: пандемия унесла жизни более 1300 волгоградцев

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 30 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уровень заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области остается на одном и том же уровне. Резкого увеличения или снижения числа новых случаев ковида не фиксируется. 30 мая в регионе выявили 87 заразившихся. Сегодня Волгоградская область по новому числу заболевших 17-я в стране, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. По всей России за последние сутки подтвердились 9 694 случая COVID-19 в 85 регионах. Остановить коронавирус по-прежнему не удается. К сожалению, болезнь остается смертельной. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 30 мая 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России за последние сутки от ковида скончались 355 пациентов. 8 смертей случились в Волгоградской области. В конце мая в регионе все чаще подтверждается именно такое число летальных исходов. За всю пандемию жертвами коронавируса 1 304 волгоградца.

Увеличивается число тех, кому удалось победить вирус. В регионе за последние сутки с выздоровлением завершил борьбу с COVID-19 81 пациент. С марта прошлого года выздоровели от ковида почти 57 тысяч волгоградца, а именно 56 945 человека.