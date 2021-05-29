Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 29 мая: 92 заболевших и 15-е место в стране

92 теста на коронавирус за сутки оказались положительными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области ровная – нет ни снижения, ни роста заболеваемости. Многие расслабились и поснимали маски, хотя скорые с врачами в противочумных костюмах так и колесят по городу, доставляя в госпитали по сотне человек в день. За последние сутки еще 92 человека получили положительный результат теста на коронавирус. На 29 мая регион занимает 15 место в России по количеству заболевших. Всего по информации сайта стопкоронавирус.рф на 29 мая в России официально зарегистрировано 9289 случаев заражения COVID-19. Выписали примерно столько же – 9250 россиян. В Волгоградской области с выздоровлением можно поздравить 87 человек.

К несчастью, выздоравливают не все. В регионе по-прежнему высокая смертность от коронавируса. Не смогли победить болезнь уже 1296 волгоградцев, у которых COVID-19 стал основной причиной смерти. За последние сутки в печальную статистику попали еще 7 наших земляков. Самой младшей из погибших 60 лет, самой возрастной - 82 года.

Сегодня в ковидных госпиталях продолжают лечение 1368 человек, среди них всего 9 детей. Такие цифры сообщили в оперштабе Волгоградской области.

Волгоградцев призывают не шутить с опасным вирусом и сделать прививку даже тем, кто переболел. Если вы перенесли болезнь в легкой форме, стойкого иммунитета не будет, говорит Главный гериатр комитета здравоохранения Волгоградской области Олег Кириллов. В пунктах вакцинации сделать прививку можно бесплатно и без очереди. Серьезных побочных эффектов от вакцины в Волгоградской области еще не фиксировалось, хотя привился уже каждый 12 житель области.