Более 32 тысяч подписей за референдум о времени собрали в Волгоградской области

В начале июня подписи в поддержку референдума о времени передадут в облизбирком. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Второй референдум о времени становится все более реальным. Сторонники волгоградского времени на 28 мая 2021 года собрали более 32 тысяч подписей в поддержку нового народного голосования о часовом поясе. Как сообщили «КП-Волгоград» члены инициативной группы по проведению референдума о времяисчислении, сбор подписей в Волгоградской области продлится по 31 мая включительно, до 2 июня все подписные листы из отдаленных районов региона должны привезти в Волгоград. А пока волонтеры начали обработку и оформление уже имеющихся заполненных бланков.

- За майские праздники мы смогли лишь открыть спецсчет, но оплатить печать бланков получилось только 11 мая. Подписи начали собирать как минимум с недельным опозданием. На сегодня мы подвели предварительные итоги - есть более 32 тысяч подписей. Часть подписных листов еще не приехала в Волгоград, остальное соберем в оставшиеся три дня. Несмотря на внезапные праздники необходимое количество подписей мы соберем, - рассказали «КП-Волгоград» члены инициативной группы по проведению референдума о времени.

Напомним, из-за того, что облизбирком выдал необходимое разрешение инициативной группе только вечером 30 апреля, отведенные на сбор подписей 35 дней сократились на треть.

Теперь активистам предстоит отбраковать подписные листы, которые могут вызвать сомнения в облизбиркоме. Остальные подшить в папки по 100 бланков в каждую. После 2 июня подписи отдадут на проверку в избирательную комиссию Волгоградской области. Там их проверят. При наличии не более 5% брака референдум станет реальным, а ИКВО соответствующие документы передаст в областную думу для принятия законодательной инициативы.

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