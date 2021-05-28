Лестницы, пандусы и смотровая площадка на откосной части: в Волгограде построят спуск с ЦПКиО на набережную

Такая красота может появиться в ЦПКиО. Фото: Администрация Волгограда.

В Волгограде обсудили дальнейшее обустройство Центрального парка культуры и отдыха. Компания-инвестор предоставила на общественную экспертизу проект развития территории. В заседании приняли участие архитекторы, урбанисты-общественники и депутаты. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в концепции было представлено варианты дальнейшего развития тематических зон ЦПКиО. Их реализация уже началась в этом году.

ВИНОГРАДНЫЕ АРКИ, ИГРОВЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ВСЕХ

В парке начали обустраивать оранжерею, сейчас в ней строят арки. В будущем они будут обвиты виноградной лозой. Также в зеленой зоне появятся розарий, фонтаны и площадка для активного отдыха. Создается в ЦПКиО водный интерактивный комплекс, в котором будут игровые зоны и аттракционы для разных возрастных групп – водные горки, бассейны, фонтаны. В молодежной зоне развлечений специалисты обустраивают лазерный и зеркальный лабиринты, аттракционы «Черная дыра» и «VR».

Накануне в парке установили еще 30 мачт освещения. Их высота составляет 4 метра. Как рассказал «КП-Волгоград» директор компании ООО «Парк» Андрей Еркин, которая является концессионером парка, также завершилось освещение некоторых аттракционов.

- Сделали архитектурную подсветку аттракционов «Путешествие в Париж» и «Шары», также обустроили теневую зону с 50 посадочными местами и гирляндой-подсветкой, - сообщил Андрей Еркин.

Эйфелева башня на волжских берегах светится почти как в Париже. Фото: Администрация ЦПКиО.

ЕДИНАЯ ЗОНА ОТ ПОЙМЫ ЦАРИЦЫ ДО МАМАЕВА КУРГАНА

Проект благоустройства ЦПКиО предусматривает масштабное преображение. Парк сейчас ограничивает крутой обрыв перед набережной. Впрочем, так было всегда. В будущем планируется соединить две эти территории. Будут организованы лестницы и пандусы на откосной части. Они свяжут парковое пространство с пешеходной зоной нижней террасы набережной. Кроме этого, на откосе предлагают сделать зону-променада со смотровыми площадками и навесы из вьющихся растений. И вообще в Волгограде может появиться многокилометровая прогулочная часть – от главной высоты России и до начала Ворошиловского района.

- Прогулочное пространство может стать естественным продолжением всей набережной Волгограда, начиная от парка в пойме реки Царица вплоть до эспланады Мамаева кургана, - отмечают в администрации города.

После завершения всех работ по обустройству ЦПКиО попасть в него можно будет с нескольких входных групп, не только с центральной. Еще две будут находиться со стороны парка дружбы «Волгоград-Баку» и у «Волгоград Арены».

Также общественники обратились к мэрии с необходимостью продумать пешеходную зону между улицей 7-й Гвардейской и верхней террасы Центральной набережной.

Бассейны, оранжерея - в Волгограде появится настоящий сад. Фото: Администрация Волгограда.

ЗИМНИЙ ПАРК

Во время обсуждения дальнейшего развития парка уделили внимание использования территории зимой. В канун Нового года в ЦПКиО появятся праздничные украшения. А при наступлении морозной погоды там хотят сделать ледовый каток.

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