Чем опасны родинки: волгоградское солнце – это риск развития меланомы

Активно загорать медики не советуют. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Заболеваемость меланомой с каждым годом растет. По данным Волгоградского онкодиспансера, в 2010 году в регионе было зафиксировано 148 случаев меланомы, в 2020 заболевание диагностировали у 182 человек. По статистике меланома занимает долю от 2 до 5 процентов в общем объеме онкологических заболеваний. Из-за чего развивается меланома, как отличить ее от простой родинки, кто в группе риска и как защититься от заболевания рассказала заведующий кафедрой дерматовенерологических болезней Волгоградского государственного медицинского университета Светлана Щава.

Родинки есть практически у каждого человека. Большинство из них не несут угрозы нашему здоровью, но есть и очень коварные пигментные родинки (их еще называют невус или родимое пятно). Иногда они перерождаются и возникает меланома - одна из самых опасных злокачественных опухолей, коварность которой заключается в быстром росте и метастазировании. На поздних стадиях заболевания она приводит к смерти пациентов.

Из-за чего возникает меланома?

- Если у зрелого человека начали появляться родинки, то это тревожный знак, – подчеркивает Светлана Щава. - Меланома развивается из пигментных клеток. Существенную роль в ее развитии играют наследственность и воздействие ультрафиолета. Наш Волгоград – это город солнца, и это риск по развитию меланомы. Кроме того, бесконтрольное использование соляриев также приводит к риску развития меланомы и старению кожи.

Кто в группе риска?

- В группе риска по меланоме люди со светлой кожей, веснушками и светлыми волосами, а также те, кто уже перенес меланому или другое онкозаболевание. Играет роль и семейный анамнез, если у кого-то из близких родственников была диагностирована меланома. Перерождаться могут пигментные родинки, которые часто травмируются.

Меланома может возникать в любом возрасте, в том числе и у подростков, но чаще всего встречается у пожилых людей. Чаще всего ее находят на открытых участках кожи, которые подвергаются ультрафиолетовому облучению. У женщин локализация чаще всего на ногах, а у мужчин – в области туловища.

А вот пигментные родинки могут быть где угодно, они относятся к доброкачественным опухолям, обычно отсутствуют при рождении и в младенчестве, но могут появляться у детей.

В каких случаях может появиться меланома?

- В 30% случаев меланома возникает на здоровой коже, у 70% пациентов она перерождается из пигментных родинок, - рассказывает врач. - Бывает, что родинка у пациента есть давно, он к ней привык и может не замечать, что она каким-то образом стала изменяться.

Меланома отличается от всех других родинок. Кадр с видео ВолгГМУ

Что должно насторожить?

О перерождении родинки, прежде всего, свидетельствует ее изменение.

- Родимое пятно вдруг начинает расти, увеличиваться в размерах, пигмент может усиливаться или, наоборот, ослабевать. От пятна могут отходить пигментные или беспигментные лучистые образования. Родинка может начать кровоточить, могут появляться язвы, ощущение зуда, шелушение. Еще один признак - у меланомы отсутствуют кожный рисунок и волосы. Так что, если мы видим пигментное пятно, на котором есть волосы – это точно не меланома, - отмечает врач-дерматовенеролог. - Иногда первым признаком меланомы может быть увеличение регионарных лимфатических узлов, без изменения самого пигментированного пятна, которое сохраняет свои размеры и очертания.

Как отличить меланому от родинки?

Клинические проявления меланомы подходят к правилу ABCDE - от английских слов асимметрия, границы, цвет, диаметр, изменение.

- У меланомы наблюдаются измененные неровные границы, неоднородный цвет, как правило, меланома более 5 миллиметров в диаметре и меняется. Но не все эти признаки одновременно могут присутствовать у меланомы. Дерматоскопия может выявить какие-то единичные симптомы, остальные могут быть не до конца сформированы, - отмечает Светлана Щава. – Также для меланомы характерен симптом «гадкого утенка» - она отличается от других невусов, кроме того встречаются беспигментные меланомы, которые очень трудно диагностировать клинически.

Диагностировать меланому самостоятельно сложно – нет опыта, дерматоскопа, родинка может быть вам просто не видна, поэтому нужно обращаться к врачу. В этом случае ранняя диагностика имеет огромное значение - она может сохранить жизнь.

Как защититься?

- Если у вас светлая кожа, светлые глаза, светлые волосы – не рекомендуется активно загорать под агрессивным солнцем. То же самое касается людей, у которых есть пигментные родинки, - советует Светлана Щава.

В любом случае нужно защищаться от солнца. В этом вам помогут не только одежда и широкая шляпа, но и зонты, всевозможные фотозащитные средства – спреи, кремы. Выходить на улицу, когда солнце в зените, медики не рекомендуют и вообще гулять советуют по теневой стороне.

- Очень важно беречь от солнечных ожогов кожу детей до трех лет, потому что сильные ожоги в детском возрасте – это риск возникновения меланомы в дальнейшем, - подчеркивает врач.