«Зеленый марафон» Сбера - вклад в экологию родного края

ПАО Сбербанк

Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Сбербанка» «Вклад в будущее», объединяет спортивные и экологически инициативы и рассчитан на вовлечение активистов разных возрастов и профессий. В преддверии «Зеленого марафона» в нашем регионе волонтеры Волгоградского отделения ПАО Сбербанка уже высадили более 12 тысяч деревьев. В Среднеахтубинском районе - 8 тысяч саженцев дубов, в Камышинском районе – 4 тысячи молодых деревьев дуба и клена. Федеральная акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России — от Ростовской области до Республики Бурятия. Также в областном центре в городском парке культуры и отдыха по инициативе Сбербанка этой весной были высажены каштаны, рябины, ели, пихты, клены.

ПАО Сбербанк

Внести свой вклад в сохранения зеленых «легких» нашего региона может каждый. В этом году на спортивном празднике «Зеленый марафон» будут организованы экологические активности, которые будут интересны и детям, и взрослым!

5 июня в 9 утра приходите на площадку возле музея «Россия-моя история!» и участвуйте во взрослых и детских забегах, а также соревновании по скандинавской ходьбе. Участникам проекта будет предоставлена возможность принять участие в высадке деревьев на прилегающей территории музея.

Экологические инициативы банка в этом году будут реализованы также в городских парках в Михайловке и Камышине.

В этих городах с помощью трекера бега «Зеленый марафон» можно будет сделать шаги навстречу здоровому образу жизни и конвертировать свои беговые достижения в озеленения родного города. Всем участникам проекта в указанных районных центрах будет предложено преодолеть доступную для себя дистанцию в знак здорового образа жизни, а также в поддержку экологии. Все финишировавшие участники «Зеленого Марафона» в Камышине и Михайловки получат специальные саше с семенами цветов, которые можно высадить, и таким образом, украсить клумбами улицы родного города. В этих городах стартуем в 10 часов утра.