Клиенты, «умная реклама» и безопасность: приоритеты волгоградского бизнеса в 2021 году

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Аналитики отмечают, что рост деловой активности в первом полугодии 2021 года вывел в топ сервисы для повышения эффективности бизнес-процессов и ускорения работы предприятий. Вместе с тем остаются востребованными решения для организации удаленной работы, пик популярности которых пришелся на период прошлогоднего локдауна.

Для сравнения брались обезличенные данные по объёмам интегрированных продуктов МегаФона в региональный бизнес. Топ-3 решений выглядит так:

Виртуальная АТС МегаФона. После прошлогодних ограничений многим компаниям пришлось заново выстраивать процессы для повышения эффективности клиентского сервиса. Виртуальная АТС позволяет минимизировать издержки на покупку оборудования для построения сети, ее обслуживание и поддержку. В 2021 году каждый четвертый корпоративный клиент выбирает это цифровое решение. Основная доля пользователей услуги - представители малого и среднего бизнеса: розничные сети, турагентства, предприятия сферы бытовых, образовательных и финансовых услуг.

МегаФон Таргет. Информирование волгоградцев об интересных акциях и скидках через SMS стало второй по популярности услугой у предпринимателей региона. С ее помощью бизнес привлекает новых клиентов, экономя средства на рекламе. «Умная» рассылка приходит именно тем, кто заинтересован в приобретении товара или услуги, и дал согласие на это. Доля сервиса среди всех цифровых продуктов оператора на май 2021 года составляет 25 %. МегаФон Таргет востребован в торговой сфере, среди местных ресторанов, кафе, детских развлекательных и образовательных центров.

Облачные сервисы МегаФона. Этот цифровой продукт клиенты оценили во время пандемии - массовый перевод сотрудников на удаленную работу потребовал размещения серверов компаний в виртуальной среде, а также организации безопасного корпоративного документооборота и телефонии. В 2021 году востребованность облачных сервисов продолжает расти: число клиентов, подключивших эту услугу увеличилось в 2 раза. Виртуальный сервер позволяет экономить на покупке собственного «железа», не считая дополнительного ПО, постоянных затрат на ИТ-персонал, обслуживание и ремонт в случае поломки. Облачные технологии востребованы не только в крупных компаниях с большим штатом сотрудников, но и в сегменте среднего и малого бизнеса: в сферах промышленности, грузоперевозок и торговли.

Топ-5 отраслей волгоградского бизнеса – лидеров цифровой трансформации:

1. Розничная торговля

2. Промышленность

3. Нефтяная и газовая отрасли

4. Автотранспортные услуги (грузоперевозки, такси)

5. Недвижимость (строительство и продажа)

«События 2020 года в разы ускорили процесс цифровизации бизнеса. Но и в этом году темпы продолжают расти: в 2 раза увеличилось использование представителями малого и среднего предпринимательства облачных решений и хранилищ данных, также в 2 раза чаще компании стали применять онлайн-системы организации командной работы. Наши новые решения позволяют повысить конкурентоспособность клиентов, сделать более эффективной работу их сотрудников», — отмечает директор МегаФона в Волгоградской области Кирилл Давыдов.