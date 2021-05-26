Внесены изменения в информационное сообщение о продаже с электронного аукциона 31.05.2021г. объекта недвижимости, расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский р-н, р.п. Иловля, ул. Буденного, д. 2 по Лоту №1 (РАД-258340), опубликованное на сайте 29.04.2021 г.

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АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в информационное сообщение о продаже с электронного аукциона 31.05.2021г. объекта недвижимости, расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский р-н, р.п. Иловля, ул. Буденного, д. 2 по Лоту №1 (РАД-258340), опубликованное на сайте https://www.volgograd.kp.ru/ 29.04.2021 г.

В информационном сообщении читать в следующей редакции абзацы:

«В случае признания аукциона несостоявшимся, по причине допуска к участию только одного Участника, договор купли-продажи может быть заключен собственником с единственным участником аукциона по минимальной цене аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся в соответствии с типовой формой, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота». Единственному участнику аукциона возможно предоставление рассрочки платежа. Минимальная величина первоначального взноса определяется по соглашению банка и покупателя, но не может быть менее 20%. Проценты начисляются на остаток задолженности по договору купли-продажи. Величина процента составляет 10,8 % при сроке рассрочки 5 лет».

Дата электронного аукциона переносится с 31 мая 2021 года на 28 июня 2021 года в 10:00 (мск) на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Срок окончания приема заявок продлен по 25 июня 2021 года до 15:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 24 июня 2021 года.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 25.06.2021г.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки)

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