ВТБ Пенсионный фонд начал выплаты негосударственной пенсии клиентам НПФ «Магнит»

.

«Для нас и для бывших владельцев НПФ «Магнит» было очень важно, чтобы клиенты фонда в процессе реорганизации чувствовали себя максимально защищенными и не переживали за свои средства. Основа нашей стратегии - формирование клиентоориентированной модели бизнеса со стабильно высоким уровнем доходности и сервиса. Для нас начало выплат после покупки и реорганизации НПФ «Магнит» означает один из завершающих этапов реорганизации», – отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

ВТБ Пенсионный фонд в порядке универсального правопреемства выполняет все обязательства перед клиентами НПФ «Магнит». Перезаключать пенсионные договоры клиентам не требуется. Все условия договоров об обязательном пенсионном страховании и договоров негосударственного пенсионного обеспечения остаются в силе и продолжат действовать.