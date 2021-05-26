Практика в помощь науке: ВОЛГТУ и «ЕвроХим-ВолгаКалий» договариваются о создании совместных образовательной программы

Фото: Ирина СИМОНОВА

Для более подробного изучения возможностей, которые предоставит вузу сотрудничество с одним из самых передовых предприятий региона, руководитель ВОЛГТУ посетил площадку строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината и лично познакомился с основными технологическими процессами и важнейшими объектами поверхностного комплекса комбината, осмотрел новые жилые районы, построенные «ЕвроХим-ВолгаКалием» для семей сотрудников

Фото: Ирина СИМОНОВА

Опорным пунктом программы визита стало посещение Учебного центра. Это подразделение было создано на «ЕвроХим-ВолгаКалии» в 2011 году для подготовки, переподготовки и профессионального обучения специалистов, востребованных на Гремячинском ГОКе.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Учебный центр располагает лицензией на право осуществления образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки Волгоградской области, по основным программам профессионального обучения и дополнительным программам профессиональной подготовки.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Промышленная безопасность и охрана труда – важнейшая составляющая производственного процесса Гремячинского комбината, поэтому Учебный центр получил аккредитацию на обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, выданную Министерством труда и социальной защиты РФ, и аккредитацию на Едином портале тестирования в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики Ростехнадзора.

Фото: Ирина СИМОНОВА

На основе 28 программ профессионального и дополнительного профессионального обучения, разработанных сотрудниками центра, ведется обязательное и профессиональное обучение сотрудников самого предприятия и подрядных организаций.

Учебный центр курирует работу с выпускниками школ и вузов. Заключены договора на прохождение практики с 12 учебными заведениями региона и страны в целом.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Достижения сотрудников Учебного центра позволили подключить «ЕвроХим-ВолгаКалий» к федеральной информационной системе Рособрнадзора ФИС «ФРДО», для включения предприятия в единую систему организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дополнительного профессионального образования.

Богатый опыт образовательной деятельности, наработанный «ЕвроХим-ВолгаКалием», высокий уровень оснащения промобъектов и актуальность технологий, применяемых в производственном цикле Гремячинского ГОКа, будут востребованы в подготовке новых поколений профессионалов, возможной при сотрудничестве крупнейшего вуза и одного из самых передовых предприятий региона.