Стало известно, на каких дорогах Волгограда и области в июне установят передвижные камеры фотофиксации

По области радары установят на территории шести районов Фото: Иван МАКЕЕВ

В июне в Волгоградской области установят 46 передвижных и мобильных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. 21 радар будет находиться на магистралях Волгограда и Волжского, остальные – на трассах в районах региона. Устройства будут фиксировать нарушения водителей, в том числе превышение скорости, с 1 по 30 июня. «КП-Волгоград» публикует места, где автомобилистов будут поджидать передвижные и мобильные комплексы.

По информации «Безопасного региона», в Волгограде 6 радаров будут стоять на Третьей продольной магистрали. В Ворошиловском районе его расположат у дома №10а на улице Неждановой, в Дзержинском – у домов №3а на улице Землячки, №131б на Ангарской и на повороте на СНТ «Волжанин». Также комплексы будут 3-м и 8-м километрах трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». В Тракторозаводском районе «засады» расположат у домов №68 и №85 на улице Шурухина, у домов №6/301 и №93/1 по улице Героев Тулы, а также у здания №122а по проспекту Ленина. В Кировском районе фото- и видеофиксация будет находиться по адресам: улица Чекалина, 88б, улица Лазоревая, 307, Лазоревая, 366а, пересечение улиц Фрунзе и Лазоревой. В Красноармейском радаров надо опасаться на улицах Довженко, 13, Лазоревой, 127а, а также у домов №98, 100, 110 на улице 40 лет ВЛКСМ.

В Волжском в июне будет стоять только один комплекс фиксации нарушений ПДД, причем его дислокация привычна – на улице Севастопольской, 1 в районе АЗС «Газпром». На магистрали «Волгоград - Средняя Ахтуба» в Среднеахтубинском районе «засаду» поставят на 9-м километре.

4 радара расположат на трассе Р-22 «Тамбов-Волгоград-Астрахань» в Городищенском районе – на 927-м, 939-м, 940-м и 947-м километрах. В этом же районе фотофиксация будет работать на 667-м километре автомагистрали Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». По этой же трассе устройства будут «ловить» нарушителей в Камышинском районе на 516-м, 524-м, 530-м, 543-м километрах, а в Дубовском районе - на 656-м километре.

Попытаются заставить не превышать скорость водителей, летящих на юг, мобильные комплексы на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский». В Городищенском районе радар будет на 28-м километре, в Калачевском – на 73-м, 74-м, 79-м, 83-м, 89-м, 90-м километрах.

В Светлоярском районе водителям стоит ожидать 7 пунктов фото- и видефиксации на дороге «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск»: на 18-м, 35-м, 39-м километрах, а а также по 2 радара на 52-м и 54-м километрах.