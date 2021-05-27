Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 мая: 93 заболевших и 7 умерших

Актуальная информация о коронавирусе в Волгограде и области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Порядка 9 тысяч россиян из 84 регионов РФ заразились коронавирусом за минувшие сутки. Сегодня, 27 мая, COVID-19 подтвердили у 93 жителей Волгоградской области. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Таким образом общее число зараженных за год волгоградцев составило 59 тысяч 436 человек. Специалисты отмечают снижение роста заболеваемости, однако расслабляться не стоит: инфекция несет серьезную угрозу, особенно для людей с хроническими заболеваниями. В связи с этим в области продолжается массовая вакцинация: все желающие могут получить прививку бесплатно. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 27 мая 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Сегодня обновилась статистика смертности: 7 летальных исходов (накануне было +8). Всего коронавирус убил 1 тысячу 281 жителя Волгоградской области. Но из общего числа заболевших большая часть пациентов благополучно справляется с инфекцией: за сутки врачи выписали 91 человека, всего же полностью выздоровели 56 тысяч 693 человек.

Отметим, в регионе действует масочный режим, однако массовые мероприятия постепенно возвращаются в привычную жизнь. Однако не везде послабления: медицинских работников не будут допускать к больным без прививки от коронавируса. Это обезопасит не только пациентов, но и самих врачей, которые умирают от тяжелого вируса.