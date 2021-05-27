Управляющая компания должна обеспечить полив палисадника

Полив зелени во дворе - обязанность УК. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С приходом весенней жары жители многих домов Волгограда столкнулись с проблемой: управляющие компании сняли поливочные краны, чтобы жильцы не расходовали воду на свои палисадники. Таскать воду ведрами из дома нелегко – ухаживают за цветниками чаще всего люди в возрасте. Да и за воду в этом случае приходится платить дважды – за общедомовые нужды и по внутриквартирному счетчику. Чтобы вернуть полив зеленых насаждений на придомовой территории УК предлагают волгоградцам провести общее собрание собственников и включить эту услугу в договор как дополнительную, разумеется, с дополнительной оплатой. Такие жалобы поступили от жителей Спартановки, улицы Ткачева и других районов Волгограда. Ситуацию прокомментировали в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.

- Содержание общего имущества включает в себя содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, которые размещены на земельном участке. Соответственно обязанность по надлежащему содержанию, поливу зеленых насаждений на придомовых территориях возложена на управляющие организации, - подчеркивают специалисты.

Так что, если ваша управляющая компания до сих пор не расконсервировала систему полива, пишите жалобу в жилинспекцию (сделать это можно онлайн через ГИС ЖКХ).

- В случае невыполнения требований жилищного законодательства нерадивым управляющим организациям будут выданы предписания на проведение необходимых мероприятий, а в случае их неисполнения возбуждены дела об административных правонарушениях, - заявил свою позицию Госжилнадзор.

В домах №10 и №12 на улице Ткачева такие проверки уже прошли. Управляющая компания нарушения по организации полива устранила, ведь штраф на нарушение лицензионных требований немаленький.