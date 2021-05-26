Портово-логистическая компания «Каспий» подписала меморандум о сотрудничестве с немецкой компанией Martrade Holding

На встрече с главой региона руководители компаний подписали меморандум о сотрудничестве. Фото: пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.

В Астраханской области запускают масштабный инвестиционный проект по строительству современных контейнерных и других терминалов в портовой особой экономической зоне (ПОЭЗ). 25 мая заявку одобрили на первом заседании экспертного совета ПОЭЗ под председательством заместителя председателя правительства Астраханской области, министра экономического развития региона Казбека Хадикова. Инициатором и основным инвестором проекта выступает ООО «Портово-логистическая компания «Каспий», ее стратегическим партнером стала немецкая компания Martrade Holding. На встрече с главой региона руководители подписали меморандум о сотрудничестве.

- Запуск коридора «Север-Юг» через Астраханскую область позволит как резидентам ОЭЗ «Лотос» так и другим производителям выйти на новые рынки сбыта и использовать кратчайший маршрут из Индии, Юго-Восточной Азии, Африки и стран Ближнего Востока в Европу и европейскую часть России, - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Генеральный директор ООО «ПЛК «Каспий» Олег Савченко презентовал проект по созданию современного порта с контейнерным терминалом в ПОЭЗ. На участке площадью 295 гектаров планируют сделать водоотведение, электро- и водоснабжение, а также построить контейнерные терминалы у причалов № 8 и №9 морского порта Оля. Этот этап намерены завершить к концу 2023 года. На втором этапе до 2026 года планируют построить основной порт в районе ильменя Забурунный, там проведут дноуглубительные работы, возведут административные и другие необходимые здания и сооружения. Грузооборот порта к 2031 году составит около 8 миллионов тонн, будет создано не менее 800 новых рабочих мест

- Мы убираем и посредников, и спекулянтов, и перекупщиков, которые присутствуют сейчас и забирают большую долю выручки. У волгоградских производителей появляется возможность напрямую общаться с потребителями, планировать и инвестировать в новые земли, новые технологии для того, чтобы производить еще более качественное зерно и в больших объемах, - отметил Савченко.

Инвестиции в масштабный логистический проект составят порядка 27 миллиардов рублей. Создавать инфраструктуру будут за счет средств федерального и областного бюджетов. Частные инвесторы возьмут на себя строительство порта с контейнерным терминалом.

На встрече с главой региона руководители Martrade Holding и ООО «ПЛК «Каспий» подписали меморандум о сотрудничестве, в котором обозначили отношения сторон при эксплуатации терминалов нового порта, вокруг которого будет разрастаться портовая зона с новыми резидентами.

- Сегодня мы дали хороший старт реализации проекта по превращению Астрахани в крупный логистический хаб на важном отрезке транспортного коридора из стран Азии в Европу. Надеемся, у нас все задуманное получится, - отметили руководитель немецкой компании Ханс Гюнтер Хан и руководитель российского представительства Национальной ассоциации логистов Германии BVL Мирко Новак.

Немецкая группа Martrade имеет 40-летний опыт работы в логистике и почти 30 лет активно управляет портами по всему миру, в том числе, в США, в Украине, в Средней Азии, в Индии. Компания является интегрированным поставщиком международных логистических услуг. Руководство группой компаний осуществляется из головного офиса, расположенного в Дюссельдорфе.

Олег Савченко подчеркнул, что помимо строительства порта и совместной работы, компании будут выполнять администрирование транспортного коридора «Север-Юг» в целом.