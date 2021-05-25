В бизнес – со школьной скамьи: «Новые Люди» предлагают новый подход к образованию старшеклассников Волгограда

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Примерно 60% россиян в возрасте от 12 до 60 лет хотят стать предпринимателями. Связанное с бизнесом будущее видят для своих детей 62% родителей, что говорит об огромном потенциале для развития предпринимательства в стране. Таков один из ключевых выводов исследования, результаты которого обнародовал ВЦИОМ, незадолго до Дня российского предпринимательства.

Исследование, проведенное в партнерстве с партией «Новые люди», дало повод для дискуссии о будущем российского бизнеса. А также о том, как реализовать тот мощный экономический ресурс, который пока остается невостребованным. Партия «Новые люди», ставшая партнером исследования, недаром уделила внимание теме предпринимательства. Под эгидой фонда «Капитаны», который основал лидер Новых людей Алексей Нечаев, уже несколько лет в Москве и 12 регионах России работает программа обучения предпринимательству. Она наглядно показала, насколько среди молодежи велик запрос на бизнес-образование. «Новые люди» заявили о готовности масштабировать проект на всю страну.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Алексей Нечаев убежден, что предпринимательская энергия молодежи может и должна стать основой для нового экономического курса страны. Но чтобы дать мощный толчок развитию предпринимательства, нужно обеспечить возможность для молодежи получать базовые знания о бизнесе еще в школе, наряду с привычной школьной программой. Алексей Нечаев убежден, что заказчиком образования должно быть не государство. «Заказчик – это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система на это не реагирует», - отметил Алексей Нечаев.

Судя по отзывам волгоградских предпринимателей, они только приветствуют начинания партии «Новые люди», которая выступила с инициативой новой образовательной программы для обучения бизнес-грамоте.

Студентка из Волгограда Анастасия Филиппова стала участницей круглого стола, организованного ВЦИОМ и партией «Новые Люди». Она - одна из немногих молодых людей, кому повезло по-настоящему учиться профессии предпринимателя в волгоградском филиале РЭУ им. Плеханова. На факультете ребята не просто учат теорию, но всегда имеют возможность получить консультацию опытных наставников, прокачать навыки, которые пригодятся в будущем, в ходе бизнес-игр и тренингов.

«Идя в предпринимательство, многие думают, что достаточно классной бизнес-идеи. Но без четкого понимания, как бизнес должен взаимодействовать с госорганами, без минимального багажа экономических знаний шансы на успех стремительно тают, - отмечает Анастасия. – Мне сейчас 20 лет, и уже 6 лет я веду свой проект, посвященный кинологии. Успешность этого проекта напрямую зависит от тех знаний и практических навыков, которые нам привили при обучении. Заканчивая ВУЗ, бывший студент еще около года не может понять, куда ему двигаться дальше. Если со школьной скамьи помогать ребятам с самоопределением, им будет легче найти себя и свое дело. На первых порах всегда важно, чтобы был человек, готовый честно и без прикрас ответить на самые непростые вопросы и дать ценный совет».

Действующие предприниматели волгоградского региона, которые за последний год вместе со всей страной учились переживать трудности, идею «Новых людей» поддерживают и считают очень своевременной.

«Время показало, что предприниматели — это люди серьезной закалки, способные пережить любой кризис. Но нужно стремиться к тому, чтобы эта закалка базировалась не на собственных ошибках, а на серьезных знаниях, полученных еще в школе,- уверен Семен Пименов, волгоградский предприниматель, собственник группы компаний, - Программа, которую предлагают «Новые люди», сегодня реально нужна десяткам тысяч молодых людей, которые мечтают о том, чтобы взять свою судьбу в собственные руки. Предпринимательство – это ключевой навык, даже безотносительно бизнеса. Предпринимательство – это образ жизни. Определенный образ мышления у человека. Когда он ищет возможности, когда не сдается, мыслит системно и критически, пробует, может конкурировать, может собирать команду, проявлять лидерские навыки – это все части предпринимательства. Обучение этим навыкам поможет не только в бизнесе, но в любой карьере. Пока у молодежи горят глаза, пока ими движет большая мечта, их нужно поддержать. И поддержка знаниями, о которой говорят «Новые люди», будет лучшим решением».