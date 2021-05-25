Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 мая: заболеваемость не растет, но и смертность не падает

Ограничения по ковиду в регионе продолжают действовать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоградская область остается на 13-м месте среди регионов России, где за время пандемии зафиксировано больше всего заболевших коронавирусом. В регионе столкнулись с инфекцией 59,2 тысячи человек. На сегодня в области 91 новый случай COVID-19, большинство заразившихся проживают в Волгограде – статистика в мае остается практически неизменной, цифры словно замерли. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 25 мая 2021 года.

Инфографика. Яндекс

Неизменным остается и число смертей от коронавируса, на сегодня эксперты подтвердили еще 7 летальных исходов. Всего коварный ковид унес жизни 1266 жителей Волгограда и области.

По данным оперштаба, в больницах остаются 1472 человека, в том числе 1470 пациентов с подтвержденным тестами диагнозом «коронавирусная инфекция» - и это разительно отличается от того, что волгоградцы наблюдали осенью прошлого года, когда цифры статистики были схожими. Выписались из ковидных госпиталей накануне 87 переболевших коронавирусом волгоградцев. Общее число выздоровевших превысило 56,5 тысячи человек.

Карантинные ограничения по коронавирусу в регионе продолжают действовать. Тем не менее, у выпускников 9-х классов подходят к концу экзамены, в 11-х классах 31 мая стартует основной период ЕГЭ. А в парках и скверах жителей и гостей Волгограда ждут обычные летние развлечения.