Глава Липецкой области Игорь Артамонов выделил средства на лекарства для тяжелобольных детей

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Около 1,5 млн рублей из резервного фонда главы администрации Липецкой области будет выделено на лекарства для лечения тяжелобольных детей. Соответствующее постановление сегодня подписал глава региона Игорь Артамонов сразу после встречи с родителями малышей.

За помощью к руководителю области обратились четыре человека, чьи дети страдают серьёзными заболеваниями. Лечение дорогостоящее, в нашей стране аналогов необходимым препаратам нет, они не входят ни в региональный, ни в федеральный перечень льготных лекарств, а некоторые не зарегистрированы в России и приобрести по квоте их нельзя.

Губернатор заверил, что помощь будет оказана, каждому, кто сегодня пришёл к нему на приём. «Здоровье детей превыше всего, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Мы неоднократно помогали жителям региона с приобретением лекарств и впредь продолжим это делать».