Пять способов жить экономно, не ужимаясь в расходах

Расплачиваться банковской картой не только удобно и выгодно, но еще и безопасно.

Лето совсем близко, и скоро наступит пора каникул и отпусков. А это значит, что потребуются деньги. Не обязательно большая сумма, но хотя бы на небольшое обновление гардероба и полноценный отдых ее должно хватить! Не хотите затягивать пояса и во многом себе отказывать, когда душа просит праздника? И не надо! Чтобы регулярно экономить, достаточно лишь немного изменить свои привычки.

Пользуйтесь бонусами, акциями и купонами

Одежда, спортивные активности, услуги красоты, место для отдыха, продукты - при желании практически все это можно купить со скидкой. Но для этого придется приложить немного усилий - читать рекламные рассылки, заходить на сайты компаний в раздел «Акции». Зато с помощью купонов можно сделать со скидкой маникюр, массаж, подстричься, перекусить. Только имейте в виду, что условия у промоакций разные. Есть совершенно бесплатные услуги, а есть те, за которые придется доплатить - гораздо меньше изначальной стоимости. Также нужно быть готовым к тому, что «счастливые часы» будут в определенное время - утром или днем, а не когда вам удобно.

Расплачивайтесь картой и получайте кешбэк

Сегодня банки предлагают самые разные программы, пользоваться которыми очень выгодно. Например, можно оформить карту, каждый месяц оплачивать ею покупки и получать процент на остаток. А еще у современных дебетовых карт, как правило, есть кешбэк - возврат части денег, потраченных на покупки и отдых. Так что можно изучить несколько предложений разных банков и выбрать наиболее подходящее именно для вас. Свои программы лояльности есть и у некоторых платежных систем, так что выгода от кешбэка может быть двойная.

Не забывайте про общественный транспорт

Такси, личный автомобиль, каршеринг - все это удобно, но при этом накладно. Если погода хорошая и расстояние небольшое, можно пройтись пешком. Полезно и для здоровья, и для кошелька. Если же добраться нужно в другой район города, лучше воспользоваться общественным транспортом, конечно, соблюдая все меры защиты. Тем более в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях Волгограда до 30 июня 2021 года включительно действует акция: оплачивая проезд бесконтактной картой «Мир» любого банка, вы получаете скидку на проезд в размере 6 рублей. Вроде бы немного, но даже пара поездок в день в течение рабочей недели - уже 60 рублей экономии. А ведь ездим мы гораздо чаще. Сегодня терминалами с бесконтактной технологией проведения платежей оснащены несколько сотен единиц общественного транспорта Волгограда, так что специально ждать нужный транспорт не придется.

Покупайте в интернете

Если вы еще не освоили шопинг в интернете, самое время этим заняться. Покупая онлайн, можно значительно сэкономить. Многие магазины все чаще дают дополнительную скидку за онлайн-оплату, устраивают интернет-распродажи. А если это сайт, где есть много поставщиков, то на нем, скорее всего, можно найти разные цены на один и тот же товар. И выбрать самую привлекательную. Кроме того, покупая онлайн, вы сразу видите итоговую сумму и понимаете, не превышает ли она ваш лимит. Не забывайте только выбирать магазины с бесплатной доставкой.

Ведите учет расходов

Отправляясь в магазин, составляйте список покупок, оплачивая мобильную связь, проверяйте, какие услуги подключены (особенно у детей). Не ленитесь изучать новые линейки тарифов у сотовых операторов и онлайн-кинотеатров - там постоянно появляются выгодные предложения. Проведите ревизию ежемесячных платежей. Зачем, к примеру, платить за домашний телефон в квартире, если вы им не пользуетесь. Его можно просто отключить.