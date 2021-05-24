На разделительной полосе проспекта Ленина высадили 400 елок и сосен

На проспекте появились елки и сосны. Фото: мэрия

Разделительную полосу проспекта Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда не узнать. Раньше на участке от улицы Штеменко до площади Возрождения там был лишь газон, обложенный по бокам тротуарной плиткой. Теперь на островке безопасности на Первой продольной магистрали подрядчик высадил 400 деревьев – большие ели и сосны. Старый газон заменят новым, еще одним украшением станут кусты можжевельника, которые уже начали подселять к крупным хвойникам.

- Всего по окончании работ на территории появится 1600 растений, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Почему елки сажали в жару?

Многие волгоградцы были поражены тем, что ели и сосны на проспекте высаживали в самое пекло – температура в мае поднималась выше 30 градусов, на солнце и того больше. Обычно хвойники в нашей местности сажают в холода.

- Чтобы не повредить корневую систему молодых деревьев, специалисты высаживали их с комом земли. Такая технология обеспечивает лучшую приживаемость растений, - поясняют в мэрии.

В любом случае все работы на гарантии, так что подрядная организация заинтересована в том, чтобы сосенки на проспекте прижились.

Еще один вопрос, который беспокоит горожан, почему выбрали именно елки? Им в волгоградском климате приходится выживать. «Не погорят ли хвойники на нашей жаре да еще и на загруженной автомагистрали?» - спрашивают волгоградцы.

- Капельный полив позволит поддерживать оптимальный уровень влажности для молодых хвойных растений на открытом воздухе, - комментируют в администрации города.

Власти обещают, что уход за зелеными насаждениями предусмотрели заранее. Помимо прочего подрядчик модернизирует систему полива, которую сделали здесь несколько лет назад. Рабочие меняют изношенные участки водовода и устанавливают дополнительные капельные оросители.

В финале рабочие уложат на разделительной полосе новый газон взамен старого, «побитого» реагентами, которые летели на зеленый островок из-под колес проносящихся автомобилей. Укроет зеленая трава площадь более 9 тысяч квадратных метров.

А зачем вообще меняли газон?

Когда в середине апреля на проспекте появилась техника, которая сдирала газон с зеленого островка, многие были в недоумении – зачем? Ведь в отличие от большинства мест в городе, здесь трава была довольно густая и зеленая. В Волгограде полно других мест, которые нуждаются в благоустройстве.

- Последний раз эта территория обновлялась около 10 лет назад. С учетом расположения вдоль главной городской магистрали газонное покрытие на локальных участках пришло в негодность, требовал обновления поливочник, - пояснили в мэрии

Розы и каштаны

Этот островок далеко не единственное место, которое преобразится в 2021 году в Волгограде. В том же Краснооктябрьском районе по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» обновляют площадь перед Царицынской оперой и зеленую зону на улице Титова.

У театра тоже заменят газон и высадят 180 новых деревьев, среди которых будут боярышник, яблоня, клен, калина, липа. Елки тут тоже появятся, как и кустарники, и живая изгородь, а оттенять их красоту будут розы.

На каштановой аллее улицы Титова по обе стороны дороги взамен умерших деревьев высадят молодые саженцы. На разделительной полосе, как в советские времена вновь будут радовать глаз две тысячи кустов сортовых роз и 600 кустов бирючины обыкновенной. Вытоптанный в ходе предыдущих реконструкций пешеходной зоны и парка Гагарина газон тоже обновят на площади более 5500 квадратных метров.

ВАЖНО!

До 30 мая на общероссийской онлайн-платформе 34.gorodsreda.ru и на портале Госуслуг проходит рейтинговое голосование за благоустройство территорий. Волгоградцы выбирают те парки и улицы, которые обновят в следующем году. Победят в итоге общественные пространства, за которые горожане отдадут наибольшее количество голосов. Смотрите, из чего выбираем и голосуйте.