Электротранспорт эксперты ставят в приоритет. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы часто жалуются на транспорт и связанные с ним неудобства, особенно после того, как в последние три года с улиц исчезли почти все маршрутки. Однако аналитики центра компетенций в области транспортного планирования SIMETRA довольно высоко оценивают удобство нашей транспортной инфраструктуры и пассажирского парка. По итогам 2020 года Волгоград вошел в топ-10 рейтинга городов России с самым удобным транспортом, набрав 66,3 балла. Правда, за последний год город-герой опустился с пятого на восьмое место в общем зачете, однако среди городов-миллионников занял шестое место. Волжский занял 49-е место рейтинга с 57,5 балла.

В лидерах транспортного рейтинга оказались Екатеринбург, Пермь, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Новокузнецк и Самара. Десятку аутсайдеров возглавляет Астрахань, также среди отстающих - Оренбург, Пенза, Саранск, Чита и Махачкала.

- Так, Пермь, благодаря проведенной реформе, окончательно решив судьбу троллейбусной системы, заняла вторую позицию. Казань также несколько улучшила свои позиции и заняла третье место за счет восстановления используемой инфраструктуры городского электротранспорта и продолжающегося расширения сети выделенных полос. Ижевск, сохранив лидерство среди крупных городов, сместился на четвертое место. Больше всего пришлось потесниться Волгограду, который уступил еще и Новокузнецку, - отмечают составители рейтинга.

Отметим, что с Москвой и Санкт-Петербургом все эти города не соперничали из-за их явного преимущества. Обе столицы из рейтинга исключили. Изучали эксперты инфраструктуру 76 российских городов на основе открытых данных и геопространственного анализа.

Данные рейтинга SIMETRA

Низкая безопасность

При оценке качества транспортного обслуживания обращали внимание на физическую и ценовую доступность, комфорт, удобство и эффективность транспортной системы, а также ее безопасность и устойчивость развития. На основании этих показателей и ранжировали города. Волгоград получил довольно высокие оценки по большинству критериев, подкачали ценовая доступность, а также безопасность и развитие транспорта. При этом Волжский, по мнению экспертов, проигрывает большому соседу по всем показателям за исключением стоимости проезда. Оба города получили низкие оценки за безопасность из-за большого количества ДТП с участием общественного транспорта.

Волжский немного обогнал Волгоград по скорости движения общественного транспорта. В областном центре автобусы, троллейбусы и трамваи передвигаются по городу со средней скоростью около 20 километров в час, во втором городе региона скорость почти на 20% выше. Ниже в городе-спутнике и среднее время ожидания транспорта. В Волжском пассажиры проводят на остановке около 1,31 минуты, в Волгограде – 1,47.

При этом коэффициент непрямолинейности маршрутов в областном центре значительно выше.

- Попытка охватить как можно большую территорию одним маршрутом достаточно понятна – так пытаются увеличить среднюю загрузку на маршруте, однако на практике это может приводить к обратной ситуации, когда пользователи будут предпочитать другие виды транспорта (от личного автомобиля до электросамоката) из-за неконкурентоспособного времени поездки на таких маршрутах, - комментируют аналитики.

Данные рейтинга SIMETRA

Структура общественного транспорта

Оценили аналитики и подвижной состав. Так, в Волгограде численность парка составляет 1765 единиц, при этом 29,75% из них приходится на долю электротранспорта. Доля низкопольного общественного транспорта составляет 13,9%, большой вместимости – 42,2%. В Волжском – 558 автобусов и трамваев, каждый третий курсирующий по городу - большой вместимости, а доля электротранспорта составляет 14,34%.

- С одной стороны, чем больше транспортных средств выходит на линию, тем ниже среднее время ожидания на остановке, однако когда на маршрутах присутствует избыток транспортных средств, это влечет за собой целый спектр проблем, - отмечают аналитики.

Волгоградцам хорошо знакомы «гонки» водителей за право забрать пассажиров и ситуации, когда несколько автобусов едут «гуськом» друг за другом и вынуждены стоять в очереди перед остановкой или высаживать пассажиров за ее пределами. По мнению экспертов, все это снижает уровень безопасности.

- А увлечение исключительно подвижным составом большой вместимости может приводить к обратной ситуации – длительному ожиданию транспорта на остановке и, соответственно, резкому снижению его привлекательности. Удержать пассажира при этом можно за счет развития сервисов информирования и четкого соблюдения устанавливаемых расписаний движения, - подчеркивают аналитики центра компетенций в области транспортного планирования.

Так что Волгограду и Волжскому есть, куда расти. Среди предлагаемых экспертами направлений - разделение маршрутов на магистральные и подвозные, обеспечение приоритетного движения общественного транспорта, преимущественное развитие электротранспорта, внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также вовлечение самих горожан в решение транспортных вопросов.