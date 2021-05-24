Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 мая: заболеваемость снижается, а смертность растет

Актуальная информация о коронавирусе на 24 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН

24 мая еще 8406 россиян из 82 регионов страны получили положительные тесты на коронавирус. У 12% от инфицированных заболевание протекает бессимптомно, а вот остальные переносят ковид с разной степенью тяжести. За сутки зафиксировали 319 летальных случаев. В Волгоградской области, которая входит в первую двадцатку регионов по приросту зараженных, сегодня выявили 88 случаев (на два случая меньше, чем накануне). Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Если заболеваемость идет на спад, то смертность остается на тревожно высоком уровне. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 24 мая 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Всего число инфицированных коронавирусом волгоградцев на сегодняшний день достигло 59158 человек, а умерших – 1259. Только за последние сутки сообщили о 7 смертях.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Напомним, в регионе продолжают действовать некоторые ограничения. Волгоградцам все еще обязательно носить маски в общественных местах, но майские праздники и выпускные прошли в очном формате. А с 29 мая заработают детские лагеря. Так что можно готовить детишек к летнему отдыху. Из-за пандемии организации будут строго соблюдать антиковидные требования (подробности).