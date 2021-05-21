ВолГУ на фестивале «Студвесна-2021» и форуме «Молодежь и наука»: достижения и перспективы развития

XXIX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – Весна открытий». Фото: ВолГУ

Делегация ВолГУ вернулась из Нижнего Новгорода с новыми достижениями. Завершился XXIX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – Весна открытий». В номинации «Стрит-арт» направления «Арт» лауреатом первой степени стала студентка ВолГУ Камилла Хидирова, расписав ростовую матрешку «Мемошка».

XXIX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – Весна открытий». Фото: ВолГУ

В номинации «Эстрадное пение: зарубежная песня, соло, категория непрофильная» лауреатом второй степени стал студент ВолГУ Тигран Нерсесян с исполнением композиции «Song for you». Всего на фестиваль приехали более 3500 участников в составе 77 делегаций, которые представили свыше 1100 творческих номеров. Лауреатами фестиваля «Российская студенческая весна – Весна открытий» стали 347 финалистов в 10 творческих направлениях.

XXIX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – Весна открытий». Фото: ВолГУ

Параллельно с фестивалем студенческого творчества проходил Российский форум «Молодежь и наука» на базе Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. В течение трех дней его площадки посетило около 1400 человек. Форум стал одним из центральных событий Года науки и технологий в России. В мероприятиях приняли участие Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, Президент Российской академии наук академик РАН Александр Сергеев, Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Российской Федерации Вячеслав Никонов, губернаторы Нижегородской и Ростовской областей, представители российских вузов. Волгоградский регион представил первый проректор ВолГУ Валентин Дзедик: «Прошедший форум – это конструктивный диалог между молодыми учеными, представителями вузов и власти. Мы обсуждали важнейшие вопросы развития отечественного образования, сотрудничества, популяризации науки, привлечения в науку молодых кадров. ВолГУ развивает научное студенческое общество, внедряет программу стимулирования публикационной активности ученых, принимает активное участие в формировании молодежной политики. Яркий пример тому наше сотрудничество с АНО «Россия – страна возможностей», Российским союзом молодежи и Агентством стратегических инициатив».

Российский форум​ «Молодежь и наука». Фото: ВолГУ

Организаторами Российского форума «Молодежь и наука» выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Российская академия наук, Федеральное агентство по делам молодежи, Российский союз молодежи, правительство Нижегородской области, экспертно-аналитический центр «Научно-образовательная политика», ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Партнер форума - АНО «Россия - страна возможностей».

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