В Волгоградской области не нашли нарушений по жалобе Ирины Гусевой о ходе праймериз

Выездное совещание оргкомитета прошло в Волгограде. Фото: ЕР

Накануне в Волгоградском региональном отделении партии «Единая Россия» прошло экстренное совещание с участием членов федерального оргкомитета, на котором рассмотрели жалобу депутата Госдумы Ирины Гусевой о ходе праймериз по Волжскому одномандатному округу. Действующий парламентарий заявила, что в регионе против нее якобы используют административный ресурс.

- По поручению председателя оргкомитета Александра Карелина мы немедленно вылетели в Волгоград, чтобы разобраться в ситуации. Здесь провели консультации и разобрали ряд вопросов, связанных, в том числе, с агитацией и организацией наблюдения на участках для голосования, - отметил руководитель аппарата фракции «Единой России» в Госдуме, помощник председателя партии Максим Жаворонков.

В итоге нарушений в ходе праймериз в Волгоградской области федералы не нашли.

На экстренном заседании присутствовали оба кандидата. Коллеги по партии довольно холодно встретили пришедшую на совещание Ирину Гусеву – желание сохранить статус депутата не оправдывает такой подход к предвыборному процессу. Не находит она поддержки и в команде губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, который уже не раз публично обозначал Олега Савченко как своего соратника.

Праймериз, по итогам которого станут известны имена кандидатов от «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, стартует уже 24 мая. Экс-глава Волгограда и действующий депутат Ирина Гусева остается участником предварительного голосования.

- Задача «Единой России»- обеспечить равные условия участия в предварительном голосовании для всех кандидатов. У нас принципиальная позиция - любые сомнения относительно прозрачности процедуры будут изучаться, - подчеркнул член федерального оргкомитета, руководитель рабочей группы по рассмотрению жалоб Максим Жаворонков.

В партии подчеркнули, что победителя предвыборной гонки определяют только избиратели.

- Победа никому не гарантирована заранее. Мы узнаем фамилии тех, кто будет представлять партию на выборах в Государственную думу, только 30 мая. Мы следим, чтобы нигде не нарушались базовые принципы процедуры: открытость, легитимность, конкурентность. И я хотел бы пожелать, чтобы последняя неделя прошла организованно, без скандалов, чтобы получить результаты, которые будут вызывать безоговорочное доверие у людей, - заявил руководитель Южного межрегионального координационного совета партии Константин Бахарев.

В итоговом списке праймериз в Волгоградской области - 131 кандидат. Предварительное голосование в электронном формате пройдет на портале «Госуслуги» с 24 по 30 мая 2021 года. В очном формате сделать выбор можно 30 мая, в этот день в регионе будут работать 297 участков. Агитация за кандидатов прекращается с 0.00 часов 24 мая. В голосовании могут принять участие все желающие.