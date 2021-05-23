Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 мая: 90 заболевших и 6 смертей

Актуальная информация о коронавирусе в Волгограде и области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 мая число заболевших коронавирусом россиян увеличилось на 8951, всего же число инфицированных за пандемийный год превысило 5 миллионов. В Волгоградской области общее количество зараженных – 59070 человек, сегодня сообщили о 90 новых подтвержденных случаях. Ряд ограничительных мер в регионе сняли, но обязательным остается масочный режим: носить средство индивидуальной защиты необходимо в местах общественного скопления людей. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 23 мая 2021 года

Растет не только статистика заболевших, но и смертности. Всего ковид убил свыше 118 тысяч пациентов. 23 мая сообщили о 357 летальных случаях, из них 6 умерших – волгоградцы.

Отметим, что с наступлением теплого сезона число инфицированных постепенно снижается, а выздоровевших – растет. Сегодня домой выписали 82 пациента. В общей сложности врачи вылечили более 56 тысяч жителей Волгоградской области.