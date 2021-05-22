Облздрав опубликовал многомиллионные доходы волгоградских главврачей за 2020 год

Фото: Администрация Волгоградской области

Комитет здравоохранения Волгоградской области опубликовал сведения о доходах и имуществе главных врачей подведомственных медучреждений за 2020 год. В этом списке больницы, поликлиники, госпитали и диспансеры Волгограда и районов региона, а также фармацевтический склад. «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованные данные на сайте облздрава публикует пятерку самых обеспеченных областных медиков. Доходы оказались многомиллионные. Вне конкуренции оказалась руководитель онкодиспансера.

Наибольшую сумму в прошлом году задекларировала Надежда Коваленко – главный врач Волгоградского областного клинического онкологического диспансера. Ее доход за год составил 34 миллиона 666 тысяч рублей. Это в разы больше, чем у остальных ее коллег. Кроме того, она владеет тремя земельными участками площадью 598, 1217, 2707 квадратных метров, домом на 475,3 «квадрата» и квартирой в 144,1 квадратных метра. А вот автомобиля у Надежды Коваленко нет.

На втором месте по доходам располагается главврач 30-й поликлиники Ирина Проненко. Она задекларировала 5 миллионов 814 тысяч рублей. Также у нее садовый земельный участок на 562 «квадрата», дача в 72 квадратных метра, две квартиры на 65,2 и 39,1 квадратных метра и в пользовании гараж. Ездит руководитель поликлиники на Ангарском на внедорожнике «Hyundai ix35». Супруг Ирины Проненко задекларировал почти 217 тысяч рублей. В собственности у него квартира на 45,3 «квадрата».

5 миллионов 91 тысячу рублей – такой доход в прошлом году был у главврача «Волжской городской стоматологической поликлиники» Дмитрия Дмитриенко. Он владеет домом на 301 квадратный метр, садовым земельным участком в 1040 «квадратов» и кроссовером «Land Rover Velar». А у двух несовершеннолетних детей стоматолога в безвозмездном пользовании находится квартира на 70,7 квадратных метра.

Еще один руководитель стоматологической поликлиники – №1 в Камышине – Алексей Сосновский в 2020 году обзавелся доходом в 5 миллионов 82 тысячи рублей. Также он задекларировал две квартиры на 36,5 и 40,6 квадратных метра. Вторая жилплощадь принадлежит Сосновскому вместе с супругой. У главврача также есть автомобиль «BMW X6», садовый земельный участок на 1016 «квадратов», в пользовании еще одна квартира на 65,8 квадратных метров, которая принадлежит жене. Ее доход за год составил 82 тысячи рублей.

Замыкает пятерку самых богатых руководителей подведомственных облздраву учреждений Анна Попова. Она возглавляет «Фармацевтический склад». Ее доход в прошлом году составил 5 миллионов 67 тысяч рублей. У нее есть совместная с мужем квартира на 61,4 квадратных метра, в которой они проживают вместе с ребенком. Большим доходом может похвастаться и супруг Поповой – 5 миллионов 856 тысяч рублей. Еще у него есть автомобиль «Kia Rio».

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