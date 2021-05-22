Прощай, школа: в Волгоградской области 22 мая последний звонок прозвенел для 32 тысяч выпускников

Для волгоградских выпускников прошли торжественные линейки Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Для тысяч волгоградских выпускников сегодня, 22 мая, прозвенел последний звонок. В школах Волгограда и области прошли торжественные линейки. Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомобразования, девятый класс в этом году закончили более 22 тысяч школьников, а одиннадцатый - почти 10 тысяч ребят. Каждое образовательное учреждение само определяло, в каком формате проводить «последние звонки» и разрешать ли родителям присутствовать на празднике. В любом случае, праздник удался. Среди выпускников сегодня царило отличное настроение. Но по учителям и одноклассникам они все равно будут скучать. Фоторепортаж «Комсомолки» о том, как прошли торжественные линейки в волгоградских школах.

Настроение у выпускников отличное Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Последний звонок выпускникам дают те, у кого вся школьная жизнь еще впереди Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Для волгоградских выпускников постарались сделать настоящий праздник, чтобы они навсегда запомнили этот день. Больше они не сядут за школьные парты - только на экзаменах. Торжества 22 мая прошли в каждой школе. Последний звонок дали первоклашки, у которых еще впереди все школьные годы. А выпускники закружились в вальсе.

Ни один последний звонок не обходится без вальса Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На торжественных линейках для обеспечения безопасности дежурили полицейские. Они следили, чтобы на территории общеобразовательных организаций не попали посторонние.

В лицее №5 во время линейки прошел парад мыльных пузырей Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Уже в ближайшие дни волгоградские выпускники начнут сдавать экзамены. С 24 мая закончившие девятый класс ученики приступят к государственной итоговой аттестации. Им нужно будет написать русский язык и математику. Ранее их знания проверялись во время контрольных работ по предметам по выбору. У одиннадцатиклассников ЕГЭ стартует 31 мая. Те выпускники, которые не планируют поступление в вуз, напишут государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Для получения аттестата нужно сдать русский язык и математику. Выпускникам 11-х классов, поступающие в университеты или институты, для получения аттестата достаточно успешно сдать ЕГЭ по русскому языку. Профильные предметы и их количество школьники выбирают самостоятельно. По всей Волгоградской области уже сформировали 74 пункта проведения ЕГЭ.

Аттестаты будут вручаться во второй половине июня. Выпускники девятых классов получат их 15 и 16 июня, одиннадцатиклассники - 25 и 26 июня.

В волгоградское небо сегодня запустили тысячи воздушных шариков Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Напомним, в субботу из-за последнего звонка в регионе действует «сухой закон». Алкогольные напитки не продают в розницу в любом виде с самого утра и до закрытия магазинов поздним вечером.