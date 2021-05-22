Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 мая: заболеваемость и смертность остаются на одном уровне

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 22 мая Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области 22 мая подтвердились 93 новых случая коронавируса. Динамика заболеваемости остается на одном и том же уровне. Сегодня регион занимает 15-е место в стране по числу новых заболевших, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. За все время пандемии в Волгоградской области ковид подхватили 58 980 жителей. В России обще число заболевших с марта прошлого года подходит уже к пяти миллионам человек. За последние сутки в стране зафиксировали 8 709 случаев COVID-19 в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 22 мая 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Не меняется в регионе уровень смертности от коронавируса. Жертв пандемии с каждым днем становится все больше. За последние сутки подтвердились 6 смертей от COVID-19. Всего в регионе от вируса умерли 1 246 пациентов.

Статистика по коронавирусу в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Более десяти дней число выздоравливающих от ковида пациентов составляет 80-90 человек. За последние сутки благополучно завершили лечение 84 волгоградца. Всего в Волгоградской области за время пандемии победили болезнь 56 259 жителей.