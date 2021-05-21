Волгоградцев 22 мая приглашают увидеть «Зацарицынскую весну» и ночь в театре

Волгоградцам покажут один день из жизни старого Царицына. Фото: мэрия

В субботу, 22 мая, волгоградцев приглашают прогуляться по улицам старого Царицына. Историческую инсценировку «Зацарицынская весна» устроят в Ворошиловском районе на улице Академической (в сторону Волги), где сохранились здания того времени. Театрализованное действие будет проходить с 12.00 до 18.00. Вход для всех желающих оказаться в старом городе будет свободным. А после начнется «Ночь в Казачьем театре».

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, начнется экскурс в историю города в полдень с квеста для школьников. Остальных на улице Академической в 14.00 ждет концерт. В 15 часов среди старинных особняков развернут несколько интерактивных пространств, а площадной театр покажет спектакль «Цветы поэзии». В роли бродячих артистов выступят дети. Волгоградцы смогут покататься на лошадях и на русской печи, поиграть в народные игры и побывать на ярмарке.

Позже волгоградцы смогут посетить «Ночь в Казачьем театре». В помещении театра и на улице также откроют интерактивные площадки, рассказывающие о казаках и культуре междуречья Дона и Волги. Главные события начнутся в 22 мая 2021 в 18.00. В программе – казачьи песни и танцы, мастерская кукол, показательные выступления и выставка холодного оружия. А в 20.00 начнется большая концертная программа.

Учтите, дорогу на улице Академической перекроют на весь день 22 мая. В границах улиц Рабоче-Крестьянской и Циолковского будет пешеходная зона.

А 23 мая в Комсомольском саду пройдет шахматный фестиваль.