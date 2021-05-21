Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 мая: стабильно по 7 смертей

В госпиталях региона около полутора тысяч ковидных пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сегодня в федеральном центре зафиксировали сразу 14 смертей от коронавируса в Волгоградской области. На деле летальность не возросла, просто накануне на сайте стопкоронавирус.рф не учли летальные исходы в регионе. Стабильно печальную статистику пополняют по 7 волгоградцев, умерших от COVID-19 и его осложнений. Всего ковид унес жизни 1240 жителей Волгограда и области. Что касается новых случаев заболевания, то таких за минувшие сутки снова 95. Общее число заболевших ковидом превысило 58,8 тысячи человек. Однако по этому показателю регион опустился на 14-ю позицию в России. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 21 мая 2021 года.

Инфографика. Яндекс

Покинули ковидные госпитали после выздоровления накануне выходных еще 90 волгоградцев. В целом удалось справиться с коварным вирусом и вызванными им осложнениями 56,1 тысячи жителей региона. Впервые за долгое время в инфекционных стационарах занято менее полутора тысяч коек.

Карантинные ограничения перед майскими праздниками в регионе хоть и смягчили, но не сильно. Маски и лимит на количество посетителей действуют везде. Даже на последнем звонке родители волгоградских выпускников будут стоять хоть и на территории школы, но отделенные ограждением и вдалеке от своих детей.