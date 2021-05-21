На праймериз «Единой России» в Волгограде нарушений не зафиксировали

Праймериз стартует 24 мая. Фото: ЕР

Всего несколько дней осталось до старта предварительного голосования «Единой России», по итогам которого станут известны имена кандидатов на выборах в Государственную Думу РФ. Несмотря на внутрипартийную конкуренцию, праймериз проходит спокойно и без нарушений.

Отметим, что предвыборный период в Волгоградской области традиционно сопровождается скандальными разоблачениями. Ведь мест в Госдуме мало, а попасть туда или сохранить статус мечтают многие. Но в этот раз обошлось без скандалов, хотя и не без интриг. По мнению руководителя регионального исполкома «Единой России» Александра Чечурова, процедура проходит в рамках партийного «законодательства». Жалоб от участников на сегодня нет.

Напомним, предварительное голосование партии «Единая Россия» в Волгоградской области пройдет с 24 по 30 мая 2021 года. Проголосовать за кандидата можно в электронном формате через портал «Госуслуги». В последний день праймериз, 30 мая, можно будет отдать свой голос и на одном из 297 счетных участков.