Деятели культуры Волгоградской области показали свои доходы

Директора театров зарабатывают от миллиона в год. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Комитет культуры Волгоградской области опубликовал сведения о доходах руководителей подведомственных учреждений – театров, библиотек, музеев, архивов и филармоний. Самыми обеспеченными среди волгоградских деятелей культуры оказались директора театров и музеев. На первом месте по доходам оказался директор областного краеведческого музея Анатолий Мальченко - почти 1,9 миллиона рублей. Успешным в финансовом плане по итогам 2020 года стал и директор ТЮЗа Альберт Авходеев с доходом 1,8 миллиона рублей. Не бедствуют и остальные руководители, но и в роскоши не купаются.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, среди директоров театров отличилась и Ангелина Шершень из НЭТа с 1,4 миллиона в год. Среди руководителей архивов больше всех заработал директор Госархива Волгоградской области Александр Коломыткин – 1,7 миллиона рублей, директор самой большой в регионе библиотеки имени Горького Светлана Сафронова заработала 1,4 миллиона. Более 1,5 миллиона рублей доход и.о. ректора ВГИИК Оксаны Лукониной.

Доход в 1,1 - 1,2 миллиона рублей в год или около 100 тысяч в месяц показали руководители казачьего и кукольного театра, «Старой Сарепты», музея Машкова, Волгоградского планетария, Агентства по проведению культурно-массовых мероприятий, Волгоградской филармонии и Ансамбля российского казачества. А вот у худрука областной детской филармонии Татьяны Мироновой доход в два раза меньше – 540 тысяч рублей в год.