Волгоградку заставили саму везти тела умерших от коронавируса родителей за двести километров

Волгоградке пришлось оплачивать перевозку тел умерших родственников из Новоаннинска в Волгоград и обратно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Волгоградской области засудила районную больницу, которая заставила ее самостоятельно везти умерших от коронавируса родителей на вскрытие за двести километров. Спустя полгода после этого инцидента, суд взыскал с ГБУЗ «Новоаннинская ЦРБ» 66 тысяч рублей, которые потратила волгоградка. Подробности этой истории «КП-Волгоград» поведали в объединенной пресс-службе волгоградских судов.

Год назад волгоградцев и близко не подпускали к умершим от коронавируса родственникам. Не показывали даже тела, как считалось, в целях безопасности. Давали хоронить только в закрытых гробах. А тут такое.

- У женщины в Новоаннинской райбольнице с разницей в несколько дней умерли пожилые родители: один 1 октября, второй – четвертого. Скончались от последствий коронавируса. Врачи, как положено, оформили направления тел умерших и документацию на патологоанатомическое вскрытие в морге Волгограда, и вручили эти справки родным. Пояснив, что тела им надо отвести в Волгоград за свой счет, - рассказывают в судебной пресс-службе.

Волгоградке ничего не оставалось делать, как оплатить все перевозки. Но, когда женщина пришла в себя после потери близких, она пошла в суд с требованием взыскать с больницы все расходы.

- В соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области, в случаях смерти пациентов от ОРВИ, пневмоний, коронавирусной инфекции (COVID-19) организация доставки тел умерших на патологоанатомическое и судебно-медицинское исследование возложена на органы здравоохранения. Поэтому исковое заявление волгоградки было удовлетворено в полном объеме, - сообщают в суде.

Суд взыскал с Новоаннинской больницы 64 тысячи рублей, потраченных женщиной на перевозку тел, и 2 тысячи – расходов по оплате госпошлины.

- Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано сторонами в суде апелляционной инстанции, - уточняют в судебной пресс-службе.