Как в заповеднике

Фото: Ирина СИМОНОВА

В санитарно-защитной зоне комбината, практически у самых стен солеотвала и шламохранилища, расцвели краснокнижные степные тюльпаны

«Мы предпринимаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность нашего производства, - объяснил исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров. – И сама природа подтверждает эффективность наших действий».

Так, еще на этапе разработки проектной документации на Гремячинском горно-обогатительном комбинате была учтена необходимость рационально использовать воду, необходимую для технологического цикла сильвинитовой обогатительной фабрики и других объектов горно-обогатительного комбината.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Для этой цели на предприятии построили современные очистные сооружения, которые позволяют избежать сброса использованной в производственном цикле воды в близлежащие водоемы. Стоки, поступающие на станцию, проходят многоступенчатую фильтрацию и очистку, в том числе бактериальную. Окончательный этап превращения сточной воды в чистую, пригодную для повторного использования на фабрике, происходят в прудах-накопителях.

В эти водоемы вода поступает уже настолько чистой, что ее считают пригодной для проживания краснокнижные птицы – огари, которые прошлым летом устроили гнездовья на наших прудах, а также чайки, которые тоже облюбовали промплощадку ГОКа как место, безопасное для нахождения.

Другие важные для предприятия объекты экологической ответственности - солеотвал и шламохранилище - предназначены для хранения отходов сильвинитовой обогатительной фабрики https://www.youtube.com/watch?v=MQiMi8glngY Чтобы рассол не проникал в почву, хранилище огорожено дамбами, дно и стенки выстланы прочной геомембраной, исключающей контакт содержимого с окружающей средой. Безопасность и надежность этого объекта подтверждается тем, что непосредственной близости от него растут степные тюльпаны, также занесенные в Красную книгу.

Наличие краснокнижных растений по контуру объектов размещения отходов подтверждает выводы научно-исследовательских работ, которые проводились еще на стадии проектирования.

В рамках этих исследований были произведены расчеты выбросов и оценка воздействия от пыления конвейеров и корок солеотвала и шламохранилища.

По результатам расчетов определено, что солеотвал и шламохранилище не оказывают отрицательного влияния на подземные и поверхностные воды, почву и атмосферный воздух.

Усилия, приложенные «ЕвроХим-ВолгаКалием» для обеспечения экологической безопасности производства Гремячинского горно-обогатительного комбината, окупаются с лихвой – чистым воздухом, почвой и водой.