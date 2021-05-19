Лучшим инициативам - зеленый свет

Фото: Ирина СИМОНОВА

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» осваивает в Котельниковском районе Гремячинское месторождение калийных солей. Одновременно с развитием производственного комплекса предприятие реализует интересные внутрикорпоративные проекты, направленные на улучшение производственного процесса. В их числе - «Фабрика идей», которая удачно стартовала на ГОКе в прошлом году.

Напомним, что этот проект представляет работникам возможность реализовать творческий и профессиональный потенциал и внести свой вклад в развитие предприятия через разработку и внедрение на производстве полезных изменений.

За короткий срок существования проекта сотрудники предприятия разработали и внесли на рассмотрение экспертному совету Фабрики Идей Гремячинского ГОКа более 30 инициатив.

По итогам первого квартала 2021 года в конференц-зале Гремячинского горно-обогатительного комбината наградили победителей конкурса.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Первое место занял механик отдела главного механика сильвинитовой обогатительной фабрики Роман Литвинов. Он разработал четыре идеи по усовершенствованию механизмов работы фабрики.

Электрослесарь подземный участка горно-подготовительных работ Максим Харченко представил три своих разработки. Второе место заняла его работа по уменьшению пылевыделения в руднике.

Авторы полезных инициатив получили дипломы и денежные вознаграждения.

«Предприятие поддерживает стремление сотрудников придумывать новые идеи, генерировать предложения по улучшениям, направленные на устранение потерь, повышение эффективности производства и создание безопасных условий труда», - отметил, вручая награды, исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров. - Мы ждём от всех работников комбината инициатив, готовы их принять, рассмотреть и помочь в реализации полезных идей».