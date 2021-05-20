Историк и криминалист: в Волгограде выбрали Мистера и Мисс Студенчество-2021

Фото организаторов конкурса - «Городской молодежный центр «Лидер»

Она – эксперт-криминалист, он – историк, а возможно, и будущий политик. Они такие разные, но объединяет их теперь одно – они оба победители. Эти ребята завоевали титулы Мисс и Мистер Студенчество Волгоградской области-2021. Знакомьтесь: Юлия Жевлакова - курсант волгоградской академии МВД и Алексей Николаенко – студент института истории, международных отношений и социальных технологий ВолГУ. Именно эти молодые люди будут представлять регион на всероссийском студенческом конкурсе.

В кастинге за титул в Волгограде боролись изначально 44 студента. 20 из них дошли до финала: 11 девушек и 9 юношей. Решающий «бой» проходил в Тракторозаводском ДК. Участники прошли два этапа: визиткая карточка (самопрезентация) и творческий номер.

Что известно о победителях?

Победители! Фото организаторов конкурса - «Городской молодежный центр «Лидер»

Юлия Жевлакова - кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, дважды входила в число призеров конкурсов красоты: обладатель титула «Вторая Вице-Мисс академия – 2018» и серебряный призер командного конкурса ВА МВД России «Красота в погонах – 2019».

- Превосходные хореографические данные, пластичность, грация и обаяние предопределили успех и принесли заслуженную победу девушке, избравшей для себя профессию эксперта-криминалиста, - так написали после победы курсантки в волгоградской академии МВД РФ.

Алексей Николаенко - студент института истории, международных отношений и социальных технологий ВолГУ.

– Я собрал команду близких и неравнодушных людей, которые на протяжении всей подготовки и на самом конкурсе были со мной рядом и поддерживали меня, за что я им очень благодарен. Сложности, конечно, были, много времени уходило на репетиции и подготовку. Но эмоции от победы невероятные. Я до сих пор не могу поверить в это. Мне было безумно приятно слышать из зала группу поддержки, там были мои близкие друзья и мой папа, который был в восторге от энергетики студентов ВолГУ. Я приложу все усилия, чтобы достойно представить наш регион! – поделился Алексей Николаенко.

Организатором мероприятия выступает муниципальное учреждение «Городской молодежный центр «Лидер» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.