Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 мая: 92 заболевших

В ковидных госпиталях остаются около полутора тысяч пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоградская область поднялась на 13-е место среди регионов России, где на сегодня больше всего заболевших коронавирусом за весь период пандемии. При этом почти две недели цифры ежедневной статистики «застыли». На сегодня в Волгограде и области снова зафиксировали 92 заразившихся COVID-19, общее число заболевших – почти 58,8 тысячи человек. Однако есть и изменения. По данным стопкоронавирус.рф Впервые за долгое время за прошедшие сутки не зафиксировано ни одной смерти. Это не значит, что летальных исходов не было. Просто в статистику они сегодня не попали. Позже оперштаб сообщил о 7 летальных случаях. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 20 мая 2021 года.

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Напомним, количество умерших оперштаб подтверждает лишь после того, как карту пациента с летальным исходом изучит специальная комиссия. Из тысяч умерших в ковидных госпиталях учитываются лишь те, у кого коронавирус и его осложнения стали основной причиной смерти. В статистику они попадают спустя 30 – 45 дней после кончины. На сегодня по официальным данным ковид унес жизни 1233 волгоградцев - 7 за последние сутки.

В больницах остаются около полутора тысяч ковидных пациентов, в основном это люди в возрасте, у которых на фоне коронавируса началась пневмония. Выздоровели и покинули ковидные госпитали за последние сутки еще 87 волгоградцев, всего одолели коварный вирус в короне более 56 тысяч человек.

Тем временем более 32 тысяч волгоградских выпускников и их родители готовятся к последнему звонку, который пройдет 22 мая. В некоторых школах из-за ковидных ограничений мамы и папы будут смотреть линейку из-за забора.