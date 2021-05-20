За ночь слегли 10 детей: в детском саду Волгограда вспышка ротовируса

В мэрии считают, что заболевание детей не связано с питанием Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде в детском саду №201 Тракторозаводского района массово заболели малыши. Сегодня утром, 20 мая, родители десяти детей, которые ходят в одну группу дошкольного учреждения, предупредили воспитателя о недомогании их сыновей и дочерей. Ночью у некоторых деток появились симптомы, схожие с проявлением ротавирусной инфекции – диарея и рвота, сообщили «КП-Волгоград» в администрации города. Однако никто из родителей за медицинской помощью для своих малышей вчера не обращался.

- Еда для всех групп готовится на пищеблоке детского сада. Жалобы на недомогание поступили от малышей, посещающих только одну группу - №15. Вчера в детском саду находились и питались 17 детей этой группы, - добавили в мэрии.

10 деток данной группы сегодня не пришли в учреждение. По информации облздрава, к ним на дом направят педиатров. У других воспитанников детсада симптомов болезни выявлено не было.

- Всего в садике 140 воспитанников. Данное обстоятельство дает основания предполагать, что заболевание не связано с питанием, - подчеркнули в мэрии.

Оператор питания для установления всех причин массового заболевания детей готов предоставить всю информацию и пробы блюд, которые вчера готовились в пищеблоке и были в меню. Будет организована межведомственная проверка. Ситуацией занялись и в региональной прокуратуре.

- Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с заболеванием ряда воспитанников муниципального образовательного учреждения «Детский сад №201». По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Детский сад №201 не был закрыт на карантин. Сегодня он работает в обычном режиме с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора.

Напомним, что в этом году далеко не впервые дети массово заболевают в учреждениях. В начале марта карантин по ОРВИ объявили в Казачьем кадетском корпусе имени Недорубова. У 16 ребят поднялась температура, их мучала тошнота и рвота. По итогам расследования Роспотребнадзора выяснилось, что санитарно-эпидемиологические нарушения допустили учреждение и предприниматель, оказывающий услуги питания. Также в марте вспышка инфекции случилась в детсаду №372 Тракторозаводского района. А в начале апреля 11 учеников Михайловской школы-интерната попали в инфекционное отделение областной детской больницы.