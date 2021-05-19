Мистерия: небо над Волгоградом окрасилось в пурпурно-оранжевый цвет

Вот такой необычный закат сегодня наблюдали волгоградцы.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Утром 19 мая в Волгограде было пасмурно, потом на город налетел шквалистый ветер, подняв пыль и повалив с десяток деревьев, к вечеру ураган стих и над городом засияло необыкновенной красоты небо.
«Необыкновенной красоты закат. Сначала буря, затем радуга и вот такая мистерия», «закат сегодня воистину прекрасен», «Красота не земная», «На улице волшебство», - волгоградцы в считанные минуты буквально завалили соцсети фотографиями прекрасного заката.
Закат в Волгограде был необычайно красив.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Специалисты объясняют это невероятной красоты небо, скоплением песчинок в воздухе. Именно песчаная буря окрасила облака в красно-малиновый цвет.
Небо после бури.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Надо сказать, что в соседней Астрахани сегодня был настоящий «апокалипсис»: песчаная буря за несколько минут накрыла город желтой пеленой. Даже самолетам, летевшие в этот момент из Москвы в Астрахань, пришлось уйти на запасной пусть, поднявшись на несколько тысяч метров выше..
Но, если астраханцы глотали песок, то волгоградцам достались лишь яркие краски этого пыльного шторма.
Эксперты говорят, такое небо - следствие песчаной бури.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА