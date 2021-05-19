На теплоходе «Александр Невский» в Волгограде скончался пассажир

18 мая теплоход должен был отправиться из Волгограда в Казань Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде на борту круизного теплохода «Александр Невский» скончался пассажир. Трагедия произошла утром 18 мая. По факту скоропостижной смерти мужчины была организована доследственная проверка, сообщили «КП-Волгоград» в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Пассажир 1963 года рождения умер в каюте теплохода примерно в 8.45. В этот момент там же находилась его супруга.

Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Отметим, 18 мая теплоход «Александр Невский» должен был отправиться в недельный круиз по маршруту «Волгоград – Саратов – Вольск – Самара – Казань – Самара – Саратов – Волгоград».