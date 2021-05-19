Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 мая: регион занимает 14 место в стране по общему числу случаев ковида

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 19 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом остается на уровне конца лета прошлого года. Ежесуточно подтверждается меньше ста новых случаев вируса. 19 мая в Волгоградской области выявили 90 заболевших COVID-19. Сегодня регион занимает 17-е место в стране по числу новых случаев ковида. Всего за время пандемии коронавирус подхватили 58 700 волгоградцев. И по этому показателю Волгоградская область занимает 14-е место в России. За последние сутки подтвердились 7 920 случаев COVID-19 в 84 российских регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 19 мая 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

На одном уровне остается ситуация со смертностью от коронавируса в Волгоградской области. Снова за последние сутки подтвердились 6 летальных исходов, причиной которых стал ковид. За все время пандемия унесла жизни 1226 волгоградцев.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Выписка с выздоровлением от ковида в регионе 19 мая составила 93 человека. Эти пациенты вернулись домой после лечения в инфекционных госпиталях или закрыли амбулаторные больничные. С марта прошлого года коронавирус победили 55 998 жителей Волгоградской области.