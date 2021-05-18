Игорь Артамонов: Мы заинтересованы в том, чтобы неравнодушные люди помогали делать наши города лучше

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Выездное совещание провел накануне в областном центре руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов вместе с главой Липецка Евгенией Уваркиной. Они осмотрели район Нижнего парка, Левобережье и поселок тракторостроителей.

В ходе объезда, в частности, обсуждалось обновление улицы Карла Маркса, а также реконструкция расположенного рядом со спорткомплексом «Динамо» открытого грунтового теннисного корта. Эта площадка в теплое время года очень востребована липчанами, и занимаются здесь преимущественно любители тенниса старшего поколения.

Увлеченный спортом Игорь Артамонов и сам сыграл на этом корте несколько партий. Глава региона отметил важность для популяризации здорового образа жизни наличие удобных и современных спортивных объектов в городах и районах Липецкой области. «Это привлекает жителей самого разного возраста к активному досугу. Мы будем возводить новые спортплощадки, обновлять существующие и активнее пропагандировать занятия массовой физической культурой», – сказал Игорь Артамонов.

Затем Игорь Артамонов осмотрел перспективные участки для строительства жилья на улице Бачурина в микрорайоне тракторостроителей. Обсуждается возможность возведения здесь нескольких многоэтажек для липчан, в том числе для тех, чьи дома признаны аварийными. В дальнейшем в этом районе планируется строительство ряда объектов для развития социальной инфраструктуры. Проект застройки пройдет публичные слушания. «Мы заинтересованы в том, чтобы неравнодушные люди объединялись, предлагали свои идеи и помогали делать наши города и районы лучше», – подчеркнул Игорь Артамонов.