Последний звонок в Волгограде: родителей могут оставить за забором

Последний звонок в 2021 году пройдет 22 мая. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В субботу, 22 мая 2021 года в школах Волгограда и области прозвенит последний звонок для 10 тысяч одиннадцатиклассников и 22 тысяч девятиклассников. В оперштабе региона решили, что торжественные линейки состоятся в очном формате, но на свежем воздухе и с разведением параллелей 9-х и 11-х классов. Как именно пройдут линейки и пустят ли родителей на последний звонок, принимали решения уже на уровне муниципалитета. Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомобразования, учреждения согласуют план и число гостей с муниципальным оперативным штабом. Главная цель - предупредить массовые скопления людей.

- Последние звонки 22 мая 2021 в Волгограде пройдут в обычном формате, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, - Дополнительное требование этого года – соблюдение всех требований Роспотребнадзора.

Надевать маски на открытой площадке не потребуется, но дистанцию придется соблюдать. Как рассказали «КП-Волгоград» родители выпускников этого года, во многих школах еще не знают, оставят ли в мам и пап за школьным забором во время последнего для их детей последнего звонка. Если площадка для проведения линеек небольшая, а в школе три 11-х класса, то и без родителей соберется около ста человек.

- Будут ли присутствовать на линейке родители, каждая школа решает в индивидуальном порядке. Если площадь позволяет всем присутствующим соблюдать дистанцию, то родители будут приглашены, - подчеркнули в департаменте по образованию Волгограда.

Кроме того, на всей территории Волгоградской области на весь день 22 мая запретят продавать алкоголь.