В Волгоградской области девятиклассница покончила с собой накануне экзаменов

В поведении школьницы ничего подозрительного окружающие не замечали. Фото из архива КП

В Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели 15-летней школьницы. Трагедия произошла днем 17 мая в одном из райцентров – городе Михайловке. Девятиклассница покончила с собой всего за несколько дней до последнего звонка и итоговых экзаменов. Как сообщили «КП-Волгоград» в экстренных службах, тело бездыханной девушки обнаружила ее бабушка.

Семья погибшей школьницы считалась благополучной. В последнее время девочка жила с бабушкой, пока мама находилась на заработках в большом городе. Ничего подозрительного, никаких особенностей в поведении школьницы ни в школе, ни дома не замечали. Что ее толкнуло на столь отчаянный шаг, пока не ясно.

Все случилось днем 17 мая. По словам бабушки, с внучкой она в тот день не ссорилась. Ничего экстраординарного не произошло. Женщина ненадолго ушла из дома, а когда вернулась, нашла девятиклассницу в ее комнате без признаков жизни. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.