Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 мая: за сутки умерли 6 пациентов

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 18 мая Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области 18 мая подтвердился 91 случай коронавируса. В регионе уровень заболеваемости практически не меняется. Ежедневно фиксируется примерно равное число новых заразившихся. Сегодня Волгоградская область занимает 16-е место в стране по приросту заболевших. В России во вторник COVID-19 диагностировали 8 183 жителям 84 регионов. На прежнем уровне в Волгоградской области остается ситуация со смертностью от ковида. За последние сутки подтвердились еще 6 летальных исходов от вируса, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 18 мая 2021 года.

Статистика портала стопокоронавирус.рф

За все время пандемии коронавирус подхватили 58 610 жителей Волгоградской области. Среди них выздоровели 55 905 волгоградцев. За последние сутки благополучно завершили лечение 88 пациентов.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

К сожалению, с каждым днем увеличивается число смертей от COVID-19. Жертвами пандемии в Волгоградской области стали уже 1 220 пациентов.

На утро 18 мая в ковидных госпиталях находятся 1569 человек, в том числе 8 детей. Коронавирус подтвердился у 1485 пациентов.