Главное – это здоровье!

Фото: Ирина СИМОНОВА

Предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» российского бизнесмена Андрея Мельниченко завершает строительство горно-обогатительного комбината в Котельниковском районе Волгоградской области. Гремячинский ГОК - это стабильное, динамично развивающееся предприятие с большим потенциалом, обладающее современной производственной базой, профессиональным кадровым составом.

Построить с нуля масштабный производственный комплекс рудника и сильвинитовой обогатительной фабрики, развить необходимую инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, необходимую для успешного функционирования комбината, под силу только крепко спаянному коллективу профессионалов и единомышленников, энтузиастов своего дела.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Компания высоко ценит своих сотрудников и предпринимает все возможное, чтобы обеспечить максимально привлекательные условия труда, создать комфортную и дружественную атмосферу в коллективе.

Для налаживания эффективного диалога и повышения уровня взаимодействия руководства и коллектива предприятия на ГОКе зародилась добрая традиция – в конце каждого месяца исполнительный директор и другие руководители «ЕвроХим-ВолгаКалия» организуют для коллектива небольшой праздник и лично поздравляют сотрудников с юбилеями.

Фото: Ирина СИМОНОВА

За чаем и именинным тортом руководители и сотрудники в неформальной обстановке обсудили важные для коллектива производственные и социальные вопросы.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Сейчас больше всего внимания на предприятии уделяется вакцинации от коронавирусной инфекции. Уже получили прививку 40% численности персонала Гремячинского ГОКа. Прививочная кампания в разгаре – на «ЕвроХим-ВолгаКалии» получить вакцину от COVID очень просто. Нужно сообщить о своем желании ответственным сотрудникам и в назначенное время, без очередей и утомительного ожидания, обратиться в медицинский пункт, расположенный непосредственно на предприятии.

Директор по производству «ЕвроХим-ВолгаКалия» Роман Бергер поблагодарил коллектив за преданность своему делу, за ответственность, за достижения в труде и пожелал всем, прежде всего, здоровья. Ведь именно для этого на предприятии развернута прививочная кампания и делается все возможное, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.