Профессионалы в Сети

Фото: фотосток Pixabay

Профессиональный блог сегодня круче любого самого прекрасного резюме, считают HR-специалисты. А пиарщики знают, что это отличный инструмент для продвижения своей экспертности и привлечения клиентов. Но есть ли шанс стать популярным блогером, если ты, к примеру, обычный фитнес-тренер, учитель или журналист? Один из многих на просторах Сети. И при этом даже не житель столицы.

Мы нашли пятерых волгоградцев, которым это удалось. Странички в соцсетях для них – собственные маленькие медиа, где каждый из них и автор, и фотограф, и главный редактор. Чтобы разместить целый фоторепортаж с мероприятия или поделиться горячими новостями в прямом эфире, им нужен лишь смартфон и стабильный интернет, который в Волгоградской области по скорости не уступает столичному. К примеру, средняя скорость мобильного интернета МегаФона в регионе – 28,9 Мб/с, то есть пара секунд – и только что отснятый ролик уже смотрят сотни подписчиков, а онлайн-трансляции проходят без заминок и помех. Что дает профессионалам присутствие в Сети, как за пару месяцев набрать пятитысячную аудиторию, найти свое второе призвание и устроить суперпраздник целому классу выпускников при помощи обычного смартфона – об этом в рассказах наших героев.

Ксения СЕЛИВАНОВА, автор блога о недвижимости и ремонте

Фото из личного архива Ксении Селивановой

Профессия Ксении с недвижимостью не связана от слова «совсем». Она программист. Работу свою любит, ходит в офис с удовольствием и не променяла бы ни на какую другую. Интерес к теме недвижимости, строительству и ремонту появился, когда они с мужем искали свою первую квартиру – 10 лет назад. Тогда же родилась идея блога о недвижимости. Но воплотить ее в жизнь решили только во время прошлогоднего локдауна.

Фото из личного архива Ксении Селивановой

– Да, недвижимость – моя вторая профессиональная страсть, – признается Ксения. – Блог для меня сейчас прежде всего, азарт, удовольствие и новые впечатления. Я еду на стройку – снимаю объект и местность вокруг со всех сторон и тут же выкладываю видео с честным рассказом о плюсах и минусах. Когда десять лет назад мы покупали квартиру, я поняла, что в Волгограде нет ни одного ресурса с полной информацией о новостройках. Приходилось самой ездить по всему городу, осматривать места строительства, чтобы получить ответы на самые элементарные вопросы. Потому что застройщик, конечно, опишет все изумительно. А на деле окажется, например, что рядом с будущим прекрасным домом – жуткие заброшки, или нет нормальной дороги, или качество материалов оставляет желать лучшего. Этот опыт открыл для меня новое направление развития. Оказалось, что недвижимость и все, что связано со стройкой и ремонтом, – по-настоящему моя тема. Я очень рада, что в прошлом году появилось время, чтобы наконец-то воплотить в жизнь мою идею о создании блога. Многие знакомые не разделили моего энтузиазма, считая, что блогерство – несерьезное и вообще вредное занятие. А вот муж меня полностью поддержал. Он видит, как сильно я увлечена, и радуется моим успехам. Иногда даже сам фотографирует или снимает меня для блога.

За первые полгода я набрала порядка 5 тысяч подписчиков, что считаю очень хорошим результатом. Для этого я начала самостоятельно изучать методы продвижения. К примеру, прочла книгу на эту тему Александра Митрошина. Я все время стараюсь развивать свой блог, ищу новые форматы. Одним из самых ярких стал прямой эфир с волгоградской художницей: мы говорили о вариантах отделки, современных трендах в дизайне и ремонте. Получился по-настоящему качественный и полезный контент. После того эфира число подписчиков увеличилось примерно на треть. Сейчас ко мне часто обращаются читатели, просят поделиться мнением по тому или иному объекту, советуются, как с экспертом. Хотя я откровенно говорю о том, что профессия у меня совершенно другая и моя экспертиза основана на личных впечатлениях и опыте. Я хотела бы, чтобы следующим этапом развития стало сотрудничество с застройщиками, магазинами стройматериалов и отделки. Такой опыт уже есть, пока, правда, совсем небольшой.

Совет: подумайте, чем еще вам нравится заниматься, кроме своей основной работы. Может быть, именно это направление станет тематикой вашего профессионального блога.

Ольга МЕШКОВА, врач-дерматокосметолог

Фото из личного архива Ольги Мешковой

Получив медицинское образование, Ольга Мешкова остановила выбор на врачебной косметологии. Уже 15 лет она делает своих пациентов красивее и счастливее. Профессиональный блог в Instagram ведет шесть лет. В нем – секреты красоты, стройности и хорошего настроения. Все доступно и наглядно.

Фото из личного архива Ольги Мешковой

– Стараюсь донести информацию не врачебным языком, а простым и понятным для людей, далеких от медицины. Я создала блог, для того чтобы поддержать интерес своих клиентов к процедурам по уходу за собой и коррекции внешности. И это работает: чем больше я размещаю полезной информации о своей работе, тем больше отдача. Для меня блог стал главным инструментом привлечения новых клиентов. Подписчикам нравится формат «до и после», когда на первом снимке или видео проблема, а следующий кадр уже демонстрирует результат работы: красивые пухлые губки или гладкую кожу без глубоких мимических морщин. В сторис я часто показываю процесс, веду прямые эфиры прямо во время косметологической процедуры, чтобы показать, что она из себя представляет. От видео я получаю больше подписчиков, откликов и, соответственно, новых клиентов. Поэтому стараюсь выкладывать прежде всего именно видеоконтент.

Совет: нужно все время находиться в развитии. Чтобы блог работал, надо каждый день, через день публиковать посты. Если выставлять раз в неделю, то интереса не будет. Блог – это ежедневная работа.

Анна БОГАТЫРЕВА, ведущая праздников

Фото из личного архива Анны Богатыревой

Свадьба, юбилей, выпускной – Анна Богатырева знает, как превратить любое мероприятие в незабываемое событие. В этом году ее блогу исполнилось 3 года, и все это время он главный инструмент для продвижения и рекламы, знакомства будущих клиентов с работой ведущего.

Фото из личного архива Анны Богатыревой

Анна много лет работала в сфере маркетинга и не раз слышала от коллег и клиентов, что она человек-праздник. Со временем праздник стал ее главным делом, и теперь невесты готовы даже переносить дату свадьбы, чтобы ведущая внесла торжество в свое расписание.

– Две трети клиентов выбирают ведущего не за большой опыт работы или победы в конкурсах, а потому что им просто понравились его сторис или посты в соцсети. Подписчики обожают прямые эфиры с мероприятий, поэтому стримлю я часто. Для этого нужно, чтобы интернет «летал» и «ловился» не только в Волгограде, ведь я веду праздники по всей области. У меня смартфон с 4G-интернетом от МегаФона. Его скорости позволяют креативить: на юбилее или свадьбе я могу снять смешные сторис или сфотографировать главных героев, обработать фото в Reface и сразу же выложить в блог, сопроводив забавными комментариями. Виновники торжества и гости ценят такую отдачу и оперативность.

Прошлый год – время тотального локдауна – заставил приспосабливаться к новым условиям. Никогда не забуду потрясающие школьные выпускные в прямом эфире: я находилась в Волгограде, а ученики – в Астрахани, но мы чувствовали драйв и кураж. А чтобы не растерять подписчиков на карантине, я начала каждый вечер вести трансляции с партнерами из своей команды. Только это были уже рассказы не о праздниках, а о наболевшем: мы обсуждали, как похудеть в условиях карантина. Количество подписчиков увеличивалось на глазах, повысилась вовлеченность. Но главный эффект был, что называется, налицо: мой фотограф похудела на 10 кг, декоратор – на 7, я сама сбросила 5 кг, а мой диджей – целых 12! Вот она, сила интернета: мы просто не могли потерпеть неудачу!

Совет: используйте все возможные инструменты для развития и продвижения профессионального блога. Даже в глухой глубинке можно сделать крутые фотографии и интересные сторис и поделиться ими с подписчиками, если в вашем смартфоне хороший интернет.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Фото: личный архив Ильи Александрова

Илья Александров, директор по digital-коммуникациям и специальным проектам МегаФона

3 условия успешности профессионального блога

Илья АЛЕКСАНДРОВ, директор по digital-коммуникациям и специальным проектам МегаФона, уверен, что соответствие хотя бы одному из перечисленных пунктов привлечет к блогу внимание подписчиков. Итак.

1. Вы объективно лучше других в профессии или считаете себя таковым. И вам есть что рассказать. К примеру, Максим Ильяхов ведет свой авторский блог о том, как правильно писать и редактировать тексты. Если вы выберете такой формат, то вам точно нужно быть уверенным в себе. Блог формата «как нужно делать» может вызывать неприязнь, и, возможно, вам придется доказывать свою правоту.

2. У вас есть желание не учить аудиторию, а делиться с ней кейсами и расширять общий кругозор. Пример - Telegram-канал «Русский Маркетинг», который читают профессионалы, чтобы быть в курсе. Ведя такой блог, не нужно быть «умнее всех» или же что-то кому-то доказывать, нужно следить за рынком и находить время на создание качественного наполнения.

3. Ваша профессия интересна максимально широкой аудитории. Однако в этом случае вы должны уметь о ней интересно рассказывать, как это делают некоторые пожарные, медики или представители авиации. Чем и объясняется популярность таких профессионалов и блогеров, как, например, пожарный Владислав Гончаров или же знаменитый Алексей Кочемасов aka Летчик Леха. Такой профессиональный блог может потенциально нести вам не только славу, но и новых «клиентов», например, если вы популярный стоматолог и пишете так, как доктор Роберт Мамиконян, к которому хочется попасть на прием.

Лусине ЛОРЕЦЯН, фитнес-тренер, бодибилдер

Фото из личного архива Люсине Лорецян

Лусине Лорецян с детства занималась спортивной гимнастикой. После она получила три высших образования, работала в банке, но со спортом не расставалась. Тренером работает около 20 лет, в ее арсенале индивидуальные программы, стретчинг, степ-аэробика и не только. Новое увлечение Лусине – бодибилдинг. Дипломированный специалист - «Педагог по физкультуре и спорту». В своем блоге она рассказывает о здоровом питании и делится секретами красивой фигуры. Показывает тренировочный процесс, подготовку к соревнованиям и то, как они проходят. Из чего сразу понятно, каких трудов стоит победа в очередном турнире.

Фото из личного архива Люсине Лорецян

– В этом году я приняла участие и стала абсолютной чемпионкой в номинации «Фитнесс-бикини мастер» на Кубке Дона, а затем на чемпионате России завоевала бронзовую медаль по бодибилдингу и фитнесу. Самыми яркими и интересными моментами я делилась в сторис со своими подписчиками и чувствовала от них очень мощную поддержку. Число читателей в это время выросло почти в два раза. Больше всего просмотров набирали видео закулисья конкурса, где я показывала, как спортсмены готовятся к выходу на сцену или отдыхают между выступлениями. Мне важно получать обратную связь, знать, что мои успехи мотивируют других людей работать над собой, улучшать тело и качество своей жизни. Мой блог не только инструмент для привлечения клиентов, он объединил уже 19 тысяч активных, близких по духу людей.

В зал к Лусине нередко приходят люди, которые считают, что красивую фигуру и здоровье можно получить одним махом, как по волшебству, при этом продолжая поглощать колу, плюшки и гамбургеры. В своем блоге тренер решила рассказывать и показывать, как это на самом деле происходит. Как есть, без прикрас, фильтров и фотошопа. Тренировки в зале, питание, водный баланс и правильный отдых – все профессиональные советы Лусине не просто из разряда «испытано на себе», но и подкреплены специальным образованием.

Совет: старайтесь использовать минимум фотошопа, наигранности и постановок – люди это оценят.

Сергей ЖУКОВ, журналист, редактор

Фото из личного архива Сергея Жукова

Редактор ИА «ВолгаПромЭксперт» Сергей Жуков знает все новости промышленности, экономики и бизнеса. Основная тематика его блогов – работа промпредприятий. Он часто ведет онлайн-эфиры в социальных сетях и получает обратную связь от читателей.

Фото из личного архива Сергея Жукова

Фото из личного архива Сергея Жукова

– Я не только рассказываю, но и показываю в сторис и прямых эфирах то, о чем пишу: новые производственные площадки, уникальное оборудование, товарные линейки. Иногда провожу интерактивы с читателями – отвечаю онлайн на их вопросы по темам своих репортажей.

В социальных сетях Сергей уже больше 5 лет. По его мнению, личный блог повышает авторитетность журналиста, вызывает большее доверие к нему у читателей, а еще приносит известность. Пусть число подписчиков у него и не зашкаливает, зато это профессиональная целевая аудитория. Сергей давно уже стал экспертом в сфере промышленности. Его читают руководители предприятий, аналитики, чиновники, менеджеры и маркетологи.

– Когда моя дежурная фраза «Сейчас мы все узнаем», которой я начинаю все посты-репортажи, стала транслироваться другими блогерами и стала мемом волгоградского сегмента соцсетей, я понял: это успех, – рассказывает Сергей.

Совет: старайтесь делать свои посты и фото уникальными. Желательно объединять их какой-то одной тематикой. Тем самым вы привлечете большую аудиторию и станете экспертом в интересной вам теме.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Илья АЛЕКСАНДРОВ:

Прокачайте себя

– Если вы твердо убеждены, что вам есть что рассказать аудитории, определитесь с инструментарием и дистрибуцией.

Важно понять, готовы ли вы снимать, то есть сделать упор на фото- или видеоизображение, или же писать – и основу вашего блога составят тексты. И то, и другое одинаково хорошо бывает крайне редко.

Необходимо продумать, на каком канале вы будете размещать свой блог, а также как его будете раскручивать. Абсолютно точно придется прокачать себя с точки зрения диджитал-маркетинга. Например, алгоритмы Telegram и Instagram работают совершенно по-разному, а разбираться в них вам просто необходимо.

Ну и наконец, последний и основной совет: если появилось желание вести профессиональный блог, сначала подумайте, а потом готовьтесь к инвестиции своих часов, дней и даже лет. Удачи!

10 полезных приложений для блогеров

InShot – простой редактор для видео, фотографий и создания коллажей.

Заметки – есть практически в любом телефоне. Приложение позволяет писать и редактировать тексты, проверить их на наличие ошибок, а также сэкономить время при помощи голосового набора.

Lomotif – приложение для создания коротких музыкальных видео.

Telegram – да-да, этот мессенджер пригодится не только для обмена информацией и создания каналов. В нем масса полезных функций и ботов, а еще можно переслать сообщение самому себе и не потерять важное.

Unfold – наборы готовых шаблонов для красивых сторис.

VSCO – пригодится для обработки фотографий.

PicsArt – фоторедактор с большим функционалом.

UNUM – планировщик, который позволит сделать ленту в Instagram более гармоничной.

Regrann – позволит сделать репост с соблюдением авторских прав.

Главред – сервис для улучшения стилистики текста.

ЦИФРЫ В ТЕМУ

По данным МегаФона, среди платформ для блогеров в Волгоградской области за январь – апрель этого года лидирует YouTube, на него приходится 35% трафика. На втором месте – Instagram c долей 28%. Впервые в тройке лидеров TikTok с 25%. Следом идут «ВКонтакте» (8%) и Telegram (4%).

Самой динамичной платформой стал TikTok: трафик площадки увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост популярности видео, в том числе прямых трансляций, среди пользователей составил 30%.