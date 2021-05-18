«Дома не затопит, но в проект внесли изменения»: строительство новой ВПС у поселка Сахарного волгоградские власти взяли на контроль

Комиссия побывала на месте возведения нового ВПС, чтобы убедиться, что строители не нарушают проект и успокоить местных жителей. Фото ОНФ.

На днях в соцсетях появилось видео, как у поселка Сахарный в Волго-Ахтубинской пойме тяжелая техника роет котлован и сносит на своем пути огромные вековые дубы и ясени. Сняли видео обеспокоенные жители близлежащих домов. В сердцах женщина на камеру рассказывает, что уничтожают зеленые насаждения и скоро вода хлынет в раскопанную траншею и затопит их дома.

- Что же это делается? Вы только посмотрите, какое дерево свалили. Пилят на дрова и вывозят. Не знаю, какое тут будет обводнение поймы, последнюю речку сольют и нас затопят следующей весной. Направление русла идет как раз через наш двор и через весь поселок Сахарный. И никому нет дела, - причитает женщина на камеру.

Сегодня, 18 мая, на место выехала комиссия, чтобы осмотреть ход работ и успокоить людей. В состав комиссии вошли представители облкомприроды, ГКУ ВО "ДВС" (заказчика работ), группы компаний "ЕКС" (подрядчик), АО "Волговодпроект" (проектировщик ВПС № 68 у поселка Сахарный), надзорных ведомств, включая природоохранную прокуратуру, представители ОНФ. Чиновники успокаивают жителей: все работы согласованы и ведутся в рамках утвержденного проекта.

- Сегодня у поселка Сахарный идет строительство одной из 24 новых водопропускноых сооружений, которые возведут в Волго-Ахтубинской пойме до конца 2021 года. Эта работа проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы в 2020 году. И, конечно же, в проекте учитывались риски повышения уровня воды при высоких сбросах с Волжской ГЭС: перепад высот между ериком, через который должна идти вода, и домовладениями составит более 2,5 метров, - говорит зампредседателя облкомприроды Сергей Водолагин.

Надо сказать, что жителям поселка Сахарный рассказывали о планах по обводнению поймы перед тем, как приступить к строительству водопропускного сооружения.

- Был согласован и перенос детской площадки, и ее строительство на новом месте за счет подрядчика. Мы поясняли, что благодаря новому ВПС удастся восстановить подачу воды в ерик Сахарный, обеспечив водой прилегающие зеленые насаждения и обеспечить наполняемость колодцев в меженный период, - говорит Водолагин.

Однако, сегодняшняя проверка показала, что рядом с поселком имеется самовольно возведенная дамба, которая перекрыла водоток соединяющий ерики Судомойка и Сахарный. Местные жители говорят, что ее построили еще во времена Советского союза. За эти годы люди возвели рядом с ней хозпостройки, и опасаются, что часть ранее сухой территории при максимальных сбросах через Волжскую ГЭС будет подтопляться.

- Чтобы снять опасения жителей, в рамках авторского надзора могут быть внесены незначительные изменения в проектную документацию, которые не повлияют на общий конструктив и функционал сооружения. Для этого необходимы дополнительные изыскательские работы, - добавил Сергей Водолагин.

Отметим, что всего в Волго-Ахтубинской пойме в рамках проекта возведут 24 ВПС, и к 2024 году их будет 72, что позволит наполнить пойму водой.