Два миллиона в унитаз: мэрия установит в Волгограде 24 биотуалета

На окраинах Волгограда биотуалеты не предусмотрели. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Знаете, какой вопрос у волгоградцев возникает на злобе дня с наступлением тепла? Не только, где найти прохладное место и воду, но и где найти туалет. Нужда естественная и безобразная только, когда поблизости нет кабинок. В мэрии Волгограда этим вопросом уже тоже озаботились и выделили из бюджета целых 2 миллиона рублей. Деньги пойдут на обслуживание биотуалетов. Как вы понимаете, на такие деньги много кабинок в городе не поставят. Если точнее, их будет всего 24 штуки. Да и те только в центре города. Об этом «КП-Волгоград» узнала, заглянув на сайт Госзакупок, где администрация города опубликовала соответствующий тендер.

В частности, известно, что эти бюджетные деньги пойдут на обслуживание туалетных модулей, которые установлены по следующим адресам:

- в Мемориальном парке (на проспекте имени Ленина);

- на верхней террасе Набережной рядом с рестораном «Онегин»;

- рядом с музеем «Россия – моя история»;

- на верхней террасе Набережной рядом с памятником Хользунов;

- в сквере, прилегающем к собору Александра Невского;

Кроме них, по Центральному району расставят 15 всем известных туалетных кабинки «Прагма» и еще четыре туалетных модуля «Купава».

Что интересно: согласно условиям, прописанным в документации аукциона, все биотуалеты в Волгограде должны работать с 9.30 утра и до 22.00. А не как сегодня, когда туалетные кабинки закрывают в 19.00, как раз когда волгоградцы выходят после жаркого дня на прогулку. Также исполнитель контракта за 2 миллиона рублей обязан будет обеспечивать ежедневную влажную уборку кабинок. Причем тщательную уборку: с ежедневной полировкой зеркал, протиранием держателя бумаги, и прочих предметов. А еще за эти деньги во всех биотуалетах должны быть в наличии туалетная бумага, жидкое мыло или кусковое мыло, и освежитель воздуха. Дезодорирующая жидкость должна быть с ароматизационными присадками, с нейтральной отдушкой и сильным дезодорирующим эффектов. И еще: исполнитель должен поддерживать в чистоте и порядке не только саму кабинку, но и территорию вокруг в диаметре до 5 метров.

Ну а тем, кому приспичит по нужде не в центре города, а на его окраине, придется искать менее комфортные условия, так как в других районах Волгограда туалетные кабинки не предусмотрели.