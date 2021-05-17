Ректоры ВолГУ и ВолгГТУ показали свои зарплаты

Зарплаты руководителей вузов превышают 100 тысяч рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Вслед за депутатами и чиновниками различных ведомств сведения о среднемесячных зарплатах за 2020 год опубликовали сотрудники и ректоры подведомственных Минобрнауки РФ волгоградских вузов – ВолГУ и ВолгГТУ. Зарплаты ректора и руководителей госуниверситета оказались выше, чем у их коллег из «политеха». Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, заработная ректора ВолГУ Аллы Калининой в 2020 году в среднем составляла чуть более 243 тысяч рублей в месяц. Ректор опорного технического вуза получал около 192 тысяч в месяц. На 5 тысяч в месяц выше в госуниверситете и зарплата среднего сотрудника, которая составляет 45 тысяч рублей.

При этом в университетах довольно большой разброс между зарплатами проректоров. Так, жалование первого проректора ВолГУ Валентина Дзедика в прошлом году составляло в среднем 205 тысяч рублей в месяц. Заведующий учебной работой проректор Дмитрий Ильин зарабатывал чуть более 148 тысяч рублей ежемесячно, на 10 тысяч меньше получал ответственный за имущество проректор Игорь Петров, а отвечающий за воспитательную работу и молодежную политику проректор Николай Борытко - 122 тысячи. Меньше ста тысяч рублей зарплата у проректора по АХР.

Зарплаты руководителей ВолГУ.

У президента ВолгГТУ Ивана Новакова зарплата составляла 166 тысяч рублей в месяц. Остальные руководители опорного технического вуза получали чуть меньше. Первый проректор Сергей Кузьмин зарабатывал чуть более 154 тысяч рублей в месяц, директор ИАиС (бывшего горхоза) Олег Душко – 136 тысяч, жалование остальных проректоров колеблется от 106 до 133 тысяч рублей.

Ректоры остальных волгоградских вузов, которые подчиняются другим министерствам, пока не опубликованы. Зато на днях отчитались о своих зарплатах директора волгоградских колледжей, техникумов, молодежных центров и училищ.