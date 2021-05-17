Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 мая: статистика почти не меняется

Волгоградцам все сложнее оставаться в масках в 30-градусную жару. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России на сегодня 9328 новых заболевших коронавирусом, при этом есть регионы, где заразившихся за последние сутки нет. Но Волгоградская область к ним не относится – регион вновь на 14-м месте в стране по ежедневному приросту и общему числу заболевших. Подтвердили ковид тестами у 94 волгоградцев, всего заразились COVID-19 58,5 тысячи жителей региона. Тем временем у школьников началась последняя неделя перед каникулами. 22 мая пройдут последние звонки, но пустят ли родителей в места проведения торжественной линейки, пока не ясно. Их вполне могут оставить за школьным забором. Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомобразования, решения будут принимать на уровне муниципалитетов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 17 мая 2021 года.

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Заболеваемость коронавирусом в Волгограде и области в последние две недели колеблется в пределах 90 – 100 человек в сутки. Не становится меньше и летальных исходов в официальной статистике. На сегодня подтвердили смерть еще 7 человек, всего же непосредственно от коронавируса и его осложнений скончались 1214 волгоградцев.

В ковидных стационарах под наблюдением медиков на сегодняшнее утро находятся 1611 человек, в том числе 11 детей. В минувшие выходные число пациентов увеличилось, но не критично. Накануне выписали из стационаров по выздоровлению 85 человек. Всего же одолели коварный коронавирус 55,8 тысячи жителей области.